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В Севастополе алкодебошир швырнул в машину урной, не дождавшись милостыни - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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В Севастополе алкодебошир швырнул в машину урной, не дождавшись милостыни
В Севастополе алкодебошир швырнул в машину урной, не дождавшись милостыни - РИА Новости Крым, 07.09.2022
В Севастополе алкодебошир швырнул в машину урной, не дождавшись милостыни
В Севастополе на одной из АЗС мужчина в нетрезвом виде выпрашивал милостыню у посетителей. Не дождавшись подаяний, 39-летний севастополец перешел к оскорблениям РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T13:34
2022-09-07T14:11
происшествия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября – РИА Новости Крым. В Севастополе на одной из АЗС мужчина в нетрезвом виде выпрашивал милостыню у посетителей. Не дождавшись подаяний, 39-летний севастополец перешел к оскорблениям и угрозам физической расправой.Алковояж дебошир закончил метанием урны в один из автомобилей, разбив лобовое стекло.Мужчину задержали росгвардейцы, прибывшие по вызову сотрудников АЗС.Как сообщили в ведомстве, эксцентричный гражданин ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.В середине августа в Севастополе росгвардейцы задержали дебошира, который повредил несколько припаркованных машин ножом.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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происшествия, севастополь
В Севастополе алкодебошир швырнул в машину урной, не дождавшись милостыни

Севастопольский алкодебошир просил милостыню на заправке и бросил урну в одну из машин

13:34 07.09.2022 (обновлено: 14:11 07.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПолиция в Крыму
Полиция в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября – РИА Новости Крым. В Севастополе на одной из АЗС мужчина в нетрезвом виде выпрашивал милостыню у посетителей. Не дождавшись подаяний, 39-летний севастополец перешел к оскорблениям и угрозам физической расправой.
Алковояж дебошир закончил метанием урны в один из автомобилей, разбив лобовое стекло.
Мужчину задержали росгвардейцы, прибывшие по вызову сотрудников АЗС.
"На просьбу покинуть территорию АЗС гражданин не отреагировал и совершил агрессивную выходку, метнув металлическую урну в автомобиль, (разбив лобовое стекло) за рулем которого находилась женщина-водитель, а в салоне – несовершеннолетние дети", – сообщила пресс-службы главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.
Как сообщили в ведомстве, эксцентричный гражданин ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.
В середине августа в Севастополе росгвардейцы задержали дебошира, который повредил несколько припаркованных машин ножом.
ПроисшествияСевастополь
 
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