https://crimea.ria.ru/20220907/v-sevastopole-alkodeboshir-shvyrnul-v-mashinu-urnoy-ne-dozhdavshis-milostyni-1124429405.html

В Севастополе алкодебошир швырнул в машину урной, не дождавшись милостыни

В Севастополе алкодебошир швырнул в машину урной, не дождавшись милостыни - РИА Новости Крым, 07.09.2022

В Севастополе алкодебошир швырнул в машину урной, не дождавшись милостыни

В Севастополе на одной из АЗС мужчина в нетрезвом виде выпрашивал милостыню у посетителей. Не дождавшись подаяний, 39-летний севастополец перешел к оскорблениям РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T13:34

2022-09-07T13:34

2022-09-07T14:11

происшествия

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября – РИА Новости Крым. В Севастополе на одной из АЗС мужчина в нетрезвом виде выпрашивал милостыню у посетителей. Не дождавшись подаяний, 39-летний севастополец перешел к оскорблениям и угрозам физической расправой.Алковояж дебошир закончил метанием урны в один из автомобилей, разбив лобовое стекло.Мужчину задержали росгвардейцы, прибывшие по вызову сотрудников АЗС.Как сообщили в ведомстве, эксцентричный гражданин ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.В середине августа в Севастополе росгвардейцы задержали дебошира, который повредил несколько припаркованных машин ножом.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь