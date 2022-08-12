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В Севастополе агрессивный мужчина с ножом изуродовал внедорожники - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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В Севастополе агрессивный мужчина с ножом изуродовал внедорожники
В Севастополе агрессивный мужчина с ножом изуродовал внедорожники - РИА Новости Крым, 12.08.2022
В Севастополе агрессивный мужчина с ножом изуродовал внедорожники
В Севастополе росгвардейцы задержали дебошира, который повредил несколько припаркованных машин. РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T09:54
2022-08-12T09:54
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе росгвардейцы задержали дебошира, который повредил несколько припаркованных машин.Сообщение о происшествии поступило наряду Росгвардии от дежурного. Неизвестный полуобнаженный мужчина с похожим на нож предметом нецензурно ругался в адрес прохожих и угрожал им физической расправой, после чего набросился на припаркованные машины.Мужчину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
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РИА Новости Крым
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60
происшествия, севастополь
В Севастополе агрессивный мужчина с ножом изуродовал внедорожники

В Севастополе дебошир с ножом повредил несколько припаркованных авто

09:54 12.08.2022
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе росгвардейцы задержали дебошира, который повредил несколько припаркованных машин.
Сообщение о происшествии поступило наряду Росгвардии от дежурного. Неизвестный полуобнаженный мужчина с похожим на нож предметом нецензурно ругался в адрес прохожих и угрожал им физической расправой, после чего набросился на припаркованные машины.
"Как правоохранителям пояснили очевидцы, находившиеся в припаркованных автомобилях, хулиган пытался проникнуть к ним в салоны. Он повредил стекла трех машин и пробил капот одного из транспортных средств. Для усмирения агрессивно настроенного 40-летнего правонарушителя росгвардейцам пришлось применить спецсредства", - рассказали в ведомстве.
Мужчину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
 
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