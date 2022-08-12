https://crimea.ria.ru/20220812/v-sevastopole-agressivnyy-muzhchina-s-nozhom-izurodoval-vnedorozhniki-1124144169.html

В Севастополе агрессивный мужчина с ножом изуродовал внедорожники

В Севастополе агрессивный мужчина с ножом изуродовал внедорожники - РИА Новости Крым, 12.08.2022

В Севастополе агрессивный мужчина с ножом изуродовал внедорожники

В Севастополе росгвардейцы задержали дебошира, который повредил несколько припаркованных машин. РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T09:54

2022-08-12T09:54

2022-08-12T09:54

происшествия

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466480_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_6580e3372c26bda0693cfd07a467033c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе росгвардейцы задержали дебошира, который повредил несколько припаркованных машин.Сообщение о происшествии поступило наряду Росгвардии от дежурного. Неизвестный полуобнаженный мужчина с похожим на нож предметом нецензурно ругался в адрес прохожих и угрожал им физической расправой, после чего набросился на припаркованные машины.Мужчину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь