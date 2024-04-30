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Жуткие пожары и ураганный ветер - в Сибири эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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Жуткие пожары и ураганный ветер - в Сибири эвакуируют людей
Жуткие пожары и ураганный ветер - в Сибири эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Жуткие пожары и ураганный ветер - в Сибири эвакуируют людей
Песчаная буря в Иркутске вызывала пожары, а сильнейший ветер в Улан-Уде в Бурятии привел к перебоям в электроснабжении и массовому возгоранию домов в частном... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T20:02
2024-04-30T20:02
пожар
иркутская область
бурятия
улан-удэ
иркутск
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Песчаная буря в Иркутске вызывала пожары, а сильнейший ветер в Улан-Уде в Бурятии привел к перебоям в электроснабжении и массовому возгоранию домов в частном секторе – местные власти сообщили об эвакуации жителей.Бурятия в огнеКак сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, "в связи со стихией, отмечаются нарушения электроснабжения, возгорания в частном секторе, повреждения заборов, кровель, рекламных щитов, коммуникаций, остановок, обломанных крупных веток, деревьев и так далее". По решению комиссии по ЧС в городе развернут пункт временного размещения для пострадавших на базе спортивной школы на улице Кабанская, уточнил он. В МЧС по Республике Бурятия сначала сообщили, что открытое горение в частном секторе ликвидировано на площади 500 кв. метров и "перехода огня на жилые дома не допущено". Однако позже, в семь часов вечера по московскому времени, в МЧС России заявили, что огонь охватил уже тысячи квадратных метров и уберечь от него жилища не удалось. Буря в ИркутскеТакже 30 апреля в Иркутске ветер с порывами 25-30 м/с вызывал пыльную бурю, максимально повысив пожароопасность, в результате возникло сразу несколько возгораний. По данным областного ГУ МЧС, подразделениям спасателей пришлось работать одновременно в разных районах. Подразделения МЧС ликвидировали пожар в частном жилом доме и хозпостройках на общей площади 100 кв.м. на а улице Шевцова, тушили пожар на улице Школьной в селе Максимовщина, где пламя охватило жилой дом и подворье, и на улице Трактовой, где горели хозпостройки, а также на улице Дорожной, где в огне полыхали дом и баня. В некоторых микрорайонах города и садовых товариществах Иркутского района провайдеры превентивно отключили электроснабжение в частном секторе во избежание возникновения пожаров. Ранее утром 30 апреля сообщалось о сильном пожаре в Подмосковье. Читайте также на РИА Новости Крым: Севастополе с начала года произошло более 250 пожаров
https://crimea.ria.ru/20240427/pozhar-v-krasnodarskom-krae-proizoshel-vybros-metana-na-poligone-tbo-1136913577.html
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бурятия
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пожар, иркутская область, бурятия, улан-удэ, иркутск, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, видео
Жуткие пожары и ураганный ветер - в Сибири эвакуируют людей

В Сибири песчаные бури и пожары – из жилых домов в Улан-Уде эвакуируют жителей

20:02 30.04.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Песчаная буря в Иркутске вызывала пожары, а сильнейший ветер в Улан-Уде в Бурятии привел к перебоям в электроснабжении и массовому возгоранию домов в частном секторе – местные власти сообщили об эвакуации жителей.

Бурятия в огне

Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, "в связи со стихией, отмечаются нарушения электроснабжения, возгорания в частном секторе, повреждения заборов, кровель, рекламных щитов, коммуникаций, остановок, обломанных крупных веток, деревьев и так далее".
"Сейчас все службы города вышли на круглосуточный режим работы. На Бурводе (микрорайон в пригороде Улан-Удэ) возгорание построек во дворах. На месте работают специалисты, сотрудники МЧС. Тушат возгорание. Идет эвакуация людей", – написал Шутенков в своем Telegram-канале.
По решению комиссии по ЧС в городе развернут пункт временного размещения для пострадавших на базе спортивной школы на улице Кабанская, уточнил он. В МЧС по Республике Бурятия сначала сообщили, что открытое горение в частном секторе ликвидировано на площади 500 кв. метров и "перехода огня на жилые дома не допущено".
Однако позже, в семь часов вечера по московскому времени, в МЧС России заявили, что огонь охватил уже тысячи квадратных метров и уберечь от него жилища не удалось.
"В Улан-Удэ горят дома и надворные постройки на общей площади 3 000 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Дальнейшая информация уточняется", – сказано в сообщении.

Буря в Иркутске

Также 30 апреля в Иркутске ветер с порывами 25-30 м/с вызывал пыльную бурю, максимально повысив пожароопасность, в результате возникло сразу несколько возгораний.
По данным областного ГУ МЧС, подразделениям спасателей пришлось работать одновременно в разных районах. Подразделения МЧС ликвидировали пожар в частном жилом доме и хозпостройках на общей площади 100 кв.м. на а улице Шевцова, тушили пожар на улице Школьной в селе Максимовщина, где пламя охватило жилой дом и подворье, и на улице Трактовой, где горели хозпостройки, а также на улице Дорожной, где в огне полыхали дом и баня.
"В области сохраняются чрезвычайно высокие классы пожарной опасности", – предупредили в МЧС по Иркутской области.
В некоторых микрорайонах города и садовых товариществах Иркутского района провайдеры превентивно отключили электроснабжение в частном секторе во избежание возникновения пожаров.
Ранее утром 30 апреля сообщалось о сильном пожаре в Подмосковье.
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