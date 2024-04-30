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В картинной галерее Айвазовского в Крыму стартует музыкальный проект
В картинной галерее Айвазовского в Крыму стартует музыкальный проект - РИА Новости Крым, 30.04.2024
В картинной галерее Айвазовского в Крыму стартует музыкальный проект
В Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского впервые в современной истории в рамках нового проекта сыграет оркестр. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T16:59
2024-04-30T16:59
2024-04-30T17:08
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галерея айвазовского в феодосии
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татьяна гайдук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского впервые в современной истории в рамках нового проекта сыграет оркестр. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Феодосийской картинной галереи им. И.К. Айвазовского Татьяна Гайдук. По ее словам, цель запуска нового проекта – вернуть дому семьи Айвазовского, в котором расположена знаменитая галерея, утраченную традицию проводить музыкальные вечера в окружении картин. Ведь при жизни знаменитого мариниста это помещение было главной концертной площадкой Феодосии. "В доме Айвазовского после того, как он открыл выставочный зал, а он построил его в 1880 году, сразу была предусмотрена сцена, и на этой сцене играли многие известные актеры, в том числе Малого театра, и выступали многие известные музыканты, в том числе Венявский, Спендиаров, Рубинштейн", – поделилась директор галереи.Были в галерее и музыкальные домашние посиделки. Она напомнила, что сам Айвазовский оставил след не только в изобразительном искусстве, но и в некоторой степени в истории музыкальной культуры страны. По ее словам, 30 апреля состоится "пробный концерт", его отыграет камерный оркестр Крымской филармонии, с которой галерея "начинает сотрудничать". И здесь очень надеются, что проект влюбит в себя и слушателя, и зрителя. "Для нас это важно", – подчеркнула Гайдук. С концертом Viva Academia в галерее им. Айвазовского выступит камерный оркестр Крымской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и дирижера Михаила Сербиненко. Согласно афише, это будет не просто музыка – с программой – с произведениями программы, а также музыкальными и театральными традициями дома Айвазовских гостей вечера будет знакомить лектор-искусствовед. Феодосийскую картинную галерею им. Айвазовского открыли для посетителей после масштабной реставрации в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым: Михалков принял участие в открытии галереи Айвазовского в Феодосии Обратный переезд: в галерею Айвазовского в Феодосии возвращают картины
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феодосия, галерея айвазовского в феодосии, крым, новости крыма, культура, искусство , музыка, татьяна гайдук
В картинной галерее Айвазовского в Крыму стартует музыкальный проект
В картинной галерее в доме Айвазовского в Феодосии возрождают традицию музыкальных вечеров
16:59 30.04.2024 (обновлено: 17:08 30.04.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым.
В Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского впервые в современной истории в рамках нового проекта сыграет оркестр. Об этом РИА Новости Крым
рассказала директор Феодосийской картинной галереи им. И.К. Айвазовского Татьяна Гайдук.
По ее словам, цель запуска нового проекта – вернуть дому семьи Айвазовского, в котором расположена знаменитая галерея, утраченную традицию проводить музыкальные вечера в окружении картин. Ведь при жизни знаменитого мариниста это помещение было главной концертной площадкой Феодосии.
"В доме Айвазовского после того, как он открыл выставочный зал, а он построил его в 1880 году, сразу была предусмотрена сцена, и на этой сцене играли многие известные актеры, в том числе Малого театра, и выступали многие известные музыканты, в том числе Венявский, Спендиаров, Рубинштейн", – поделилась директор галереи.
Были в галерее и музыкальные домашние посиделки.
"Тогда Спендиаров играл на рояле, а Айвазовский на скрипке. И нам хочется возродить эту культурную традицию дома Айвазовского – музыкальную", - говорит Татьяна Гайдук.
Она напомнила, что сам Айвазовский оставил след не только в изобразительном искусстве, но и в некоторой степени в истории музыкальной культуры страны.
"Он играл на скрипке прекрасно, знал великолепно восточные народные мелодии. И однажды на рауте у Нестора Кукольника в Петербурге играл несколько народных мелодий. Впоследствии Михаил Глинка использовал их в работе над оперой "Руслан и Людмила", – рассказала Гайдук.
По ее словам, 30 апреля состоится "пробный концерт", его отыграет камерный оркестр Крымской филармонии, с которой галерея "начинает сотрудничать". И здесь очень надеются, что проект влюбит в себя и слушателя, и зрителя.
"Для нас это важно", – подчеркнула Гайдук.
С концертом Viva Academia в галерее им. Айвазовского выступит камерный оркестр Крымской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и дирижера Михаила Сербиненко. Согласно афише, это будет не просто музыка – с программой – с произведениями программы, а также музыкальными и театральными традициями дома Айвазовских гостей вечера будет знакомить лектор-искусствовед.
Феодосийскую картинную галерею им. Айвазовского открыли для посетителей после масштабной реставрации
в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.
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