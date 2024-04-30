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В картинной галерее Айвазовского в Крыму стартует музыкальный проект

В картинной галерее Айвазовского в Крыму стартует музыкальный проект - РИА Новости Крым, 30.04.2024

В картинной галерее Айвазовского в Крыму стартует музыкальный проект

В Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского впервые в современной истории в рамках нового проекта сыграет оркестр. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T16:59

2024-04-30T16:59

2024-04-30T17:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского впервые в современной истории в рамках нового проекта сыграет оркестр. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Феодосийской картинной галереи им. И.К. Айвазовского Татьяна Гайдук. По ее словам, цель запуска нового проекта – вернуть дому семьи Айвазовского, в котором расположена знаменитая галерея, утраченную традицию проводить музыкальные вечера в окружении картин. Ведь при жизни знаменитого мариниста это помещение было главной концертной площадкой Феодосии. "В доме Айвазовского после того, как он открыл выставочный зал, а он построил его в 1880 году, сразу была предусмотрена сцена, и на этой сцене играли многие известные актеры, в том числе Малого театра, и выступали многие известные музыканты, в том числе Венявский, Спендиаров, Рубинштейн", – поделилась директор галереи.Были в галерее и музыкальные домашние посиделки. Она напомнила, что сам Айвазовский оставил след не только в изобразительном искусстве, но и в некоторой степени в истории музыкальной культуры страны. По ее словам, 30 апреля состоится "пробный концерт", его отыграет камерный оркестр Крымской филармонии, с которой галерея "начинает сотрудничать". И здесь очень надеются, что проект влюбит в себя и слушателя, и зрителя. "Для нас это важно", – подчеркнула Гайдук. С концертом Viva Academia в галерее им. Айвазовского выступит камерный оркестр Крымской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и дирижера Михаила Сербиненко. Согласно афише, это будет не просто музыка – с программой – с произведениями программы, а также музыкальными и театральными традициями дома Айвазовских гостей вечера будет знакомить лектор-искусствовед. Феодосийскую картинную галерею им. Айвазовского открыли для посетителей после масштабной реставрации в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым: Михалков принял участие в открытии галереи Айвазовского в Феодосии Обратный переезд: в галерею Айвазовского в Феодосии возвращают картины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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