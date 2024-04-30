https://crimea.ria.ru/20240430/krym-zapustil-protsessy-pereustroystva-vsego-mira--muradov-1136962500.html

Крым запустил процессы переустройства всего мира – Мурадов

Крым запустил процессы переустройства всего мира – Мурадов - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Крым запустил процессы переустройства всего мира – Мурадов

Крымская весна стала искрой, начавшей процесс мирового переустройства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя Совмина республики Крым –... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T19:41

2024-04-30T19:41

2024-04-30T19:41

георгий мурадов

радио "спутник в крыму"

крым

крымская весна

политика

в мире

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Крымская весна стала искрой, начавшей процесс мирового переустройства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя Совмина республики Крым – постпред РК при президенте России Георгий Мурадов. По словам Мурадова, именно с Крымской весны началась Русская весна, которую отмечают теперь в России и которая подразумевает также воссоединение Новороссии с РФ. Но также именно с событий в Крыму в 2014 году начался и разворот в мировых делах, считает Мурадов. По его словам, глядя на то, как поступили с крымчанами после референдума 2014 года, "подвергнув многих людей, организации и всю республику нелегитимным санкциям со стороны Запада, многие страны поняли, что больше так мир развиваться не может. "А после 2022 года, когда начался шквал действий против России, ведущих к напряженности во всем мире, многие уважающие себя мировые незападные государства сказали, что будут устраивать мир по-новому. И Россия тут выступила очень важным локомотивом этого движения к полицентричному равноправному мироустройству", – сказал Мурадов. Он отметил, что за минувшие 10 лет Крым совершил прорыв в своем развитии, перестав "быть пасынком, к которому нет внимания". Сегодня регион много чем может похвалиться, сказала Мурадов, в частности удвоившимся валовым региональным продуктом. Но, безусловно, все его достижения стали возможны благодаря помощи федерального центра, родины, в которую он смог вернуться, сделав для этого все возможное. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что от выполнения задач специальной военной операции России на Украине зависит судьба не только РФ, но и всего мира. А председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что опыт Крыма поможет ему принимать активное участие в формировании не только нового Русского мира, но и новой системы международных отношений. Читайте также на РИА Новости Крым: Путин рассказал, каким должен быть новый миропорядок Отношения с РФ, многополярность и Украина: главное из статьи Си Цзиньпина

https://crimea.ria.ru/20240430/aleksandr-dugin-v-intervyu-takeru-karlsonu-obyasnil-rusofobiyu-na-zapade-1136956279.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, крым, крымская весна, политика, в мире, мнения