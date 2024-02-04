https://crimea.ria.ru/20240204/sudba-mira-zavisit-ot-vypolneniya-zadach-svo---aksenov-1134677072.html

Судьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов

Судьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Судьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов

От выполнения задач спецоперации зависит судьба не только России, но и всего мира, считает глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T08:36

2024-02-04T08:36

2024-02-04T08:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. От выполнения задач спецоперации зависит судьба не только России, но и всего мира, считает глава Крыма Сергей Аксенов.В годовщину начала Ялтинской конференции 1945 года, где были выработаны основные принципы послевоенного мироустройства, Аксенов напомнил, что "сотрудничество и взаимопонимание" продлились недолго. Спустя год, 5 марта 1946-го, прозвучала знаменитая Фултонская речь Уинстона Черчилля, которая ознаменовала переход стран антигитлеровской коалиции от сотрудничества к взаимному соперничеству и стала точкой отсчета холодной войны. Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что Россия после окончания СВО применит опыт 1945 года на территории Украины для обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, "которые так или иначе будут достигнуты по итогам спецоперации".Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФЧто обеспечит скорую победу России в конфликте на Украине – сенаторЕсли Украина перестанет воевать – Лавров обозначил перспективу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, политика, ялта-45, история, новости сво, мнения, россия, украина