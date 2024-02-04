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Судьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Судьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов
Судьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Судьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов
От выполнения задач спецоперации зависит судьба не только России, но и всего мира, считает глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T08:36
2024-02-04T08:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. От выполнения задач спецоперации зависит судьба не только России, но и всего мира, считает глава Крыма Сергей Аксенов.В годовщину начала Ялтинской конференции 1945 года, где были выработаны основные принципы послевоенного мироустройства, Аксенов напомнил, что "сотрудничество и взаимопонимание" продлились недолго. Спустя год, 5 марта 1946-го, прозвучала знаменитая Фултонская речь Уинстона Черчилля, которая ознаменовала переход стран антигитлеровской коалиции от сотрудничества к взаимному соперничеству и стала точкой отсчета холодной войны. Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что Россия после окончания СВО применит опыт 1945 года на территории Украины для обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, "которые так или иначе будут достигнуты по итогам спецоперации".Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФЧто обеспечит скорую победу России в конфликте на Украине – сенаторЕсли Украина перестанет воевать – Лавров обозначил перспективу
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сергей аксенов, крым, политика, ялта-45, история, новости сво, мнения, россия, украина
Судьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов

Аксенов: от выполнения задач спецоперации зависит судьба России и всего мира

08:36 04.02.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
Глава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. От выполнения задач спецоперации зависит судьба не только России, но и всего мира, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
В годовщину начала Ялтинской конференции 1945 года, где были выработаны основные принципы послевоенного мироустройства, Аксенов напомнил, что "сотрудничество и взаимопонимание" продлились недолго. Спустя год, 5 марта 1946-го, прозвучала знаменитая Фултонская речь Уинстона Черчилля, которая ознаменовала переход стран антигитлеровской коалиции от сотрудничества к взаимному соперничеству и стала точкой отсчета холодной войны.
"Несмотря на все лозунги о мире, дальнейшая история показала – западные "партнеры" признают только силу. Так было, есть и будет. А новый миропорядок всегда устанавливают победители. Поэтому сегодня от выполнения задач СВО, поставленных нашим президентом, зависит судьба не только России, но и всего мира", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что Россия после окончания СВО применит опыт 1945 года на территории Украины для обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, "которые так или иначе будут достигнуты по итогам спецоперации".
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Сергей АксеновКрымПолитикаЯлта-45ИсторияНовости СВОМненияРоссияУкраина
 
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