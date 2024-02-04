https://crimea.ria.ru/20240204/1103059581.html

Ялтинская конференция 1945 года

Ялтинская конференция 1945 года - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Ялтинская конференция 1945 года

На Крымской конференции 1945 года были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне.

2024-02-04T07:06

2024-02-04T07:06

2024-02-04T07:06

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Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года — конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне СССР, США и Великобритании, созванная для согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира.Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.В конференции приняли участие председатель Совета народных комиссаров (правительства) СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а также министры иностранных дел этих держав, начальники высших штабов и советники.Ливадийский дворец, ставший местом проведения официальных заседаний, в период работы конференции являлся также резиденцией президента США Рузвельта и других членов американской делегации. Делегация Великобритании была размещена в Воронцовском дворце в Алупке. Советская делегация во главе со Сталиным — в Юсуповском дворце в Кореизе.Конференция получила кодовое наименование "Аргонавт".Основной формой ее работы были заседания глав правительств. Совещания министров иностранных дел, на которых прорабатывались те или иные вопросы по поручению глав правительств, являлись вспомогательной формой работы конференции. Министры собирались на свои совещания поочередно в каждом из дворцов, занимаемых делегациями. Происходили также беседы между главами правительств и министрами иностранных дел вне основного формата, как бы на "полях" конференции.В Коммюнике конференции была сформулирована единая политика СССР, США и Великобритании в отношении послевоенного статута Германии. Было решено, что вооруженные силы трех держав после полного разгрома оккупируют Германию и займут определенные ее части (зоны).Предусматривалось также создание союзнической администрации, осуществление контроля ситуации в стране через специально создаваемый орган, который возглавят главнокомандующие трех держав, с местом пребывания в Берлине. При этом предполагалось пригласить Францию в качестве четвертого члена этого контрольного органа, чтобы она взяла на себя одну из зон оккупации.В целях уничтожения немецкого милитаризма и нацизма и превращения Германии в миролюбивое государство Крымская конференция намечала программу ее военного, экономического и политического разоружения.Конференция приняла решение по репарационному вопросу. Она признала необходимым обязать Германию возместить союзным странам причиненный ею ущерб в "максимально возможной мере" путем натуральных поставок. Определение размеров репараций и способов их взыскания возлагалось на специальную комиссию по возмещению убытков, которая должна была работать в Москве.Участники конференции приняли "Декларацию об освобожденной Европе", в которой союзные державы заявили о стремлении согласовывать свои действия при решении политических и экономических проблем освобожденной Европы.Одним из наиболее сложных на конференции стал польский вопрос. Главами трех держав было достигнуто соглашение о реорганизации действующего Временного правительства на более широкой базе с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы. В отношении польских границ было решено, что "восточная граница Польши должна идти вдоль "линии Керзона" с отступлением от нее в некоторых районах от пяти до восьми километров в пользу Польши". Предусматривалось также, что Польша "должна получить существенные приращения территории на Севере и Западе".По вопросу о Югославии конференция приняла ряд рекомендаций в отношении образования Временного объединенного правительства из представителей Национального комитета освобождения Югославии и эмигрантского королевского правительства в Лондоне, а также создания Временного парламента на основе Антифашистского веча народного освобождения Югославии.Обстановка на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий официально участниками Ялтинской конференции не обсуждалась, так как СССР был связан с Японией договором о нейтралитете. Соглашение было достигнуто в секретных переговорах глав правительств и подписано 11 февраля.В принятом на Крымской конференции Соглашении трех великих держав по вопросам Дальнего Востока предусматривалось вступление Советского Союза в войну против Японии через два — три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. В обмен на участие советских войск в войне против Японии США и Великобритания предоставили Сталину существенные уступки. СССР передавались Курилы и Южный Сахалин, потерянные еще в русско-японской войне 1904-1905 годов. Монголия получила статус независимого государства.Советской стороне также были обещаны восстановление аренды Порт-Артура, как военно-морской базы СССР, и совместная с Китаем эксплуатация Китайско-Восточной и Южно-Манчжурской железных дорог.На конференции были также подписаны двусторонние соглашения, определявшие порядок обращения с военнопленными и гражданскими лицами государств — участников соглашений в случае их освобождения войсками стран-союзниц, а также условия их репатриации.Было достигнуто соглашение о создании постоянного механизма для консультации между министрами иностранных дел трех великих держав.На Крымской конференции 1945 года были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне.Материал подготовлен на основе информации открытых источниковЧитайте также на РИА Новости Крым:Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в КрымуВосемь дней, которые поменяли мирКак жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм

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