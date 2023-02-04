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Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм - РИА Новости Крым, 04.02.2023
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Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм
Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм
В годовщину знаменитой Ливадийской конференции редакция РИА Новости Крым наглядно решила показать, как и где жили лидеры Большой тройки в Крыму. РИА Новости Крым, 04.02.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В годовщину знаменитой Ливадийской конференции редакция РИА Новости Крым наглядно решила показать, как и где жили лидеры Большой тройки в Крыму.Восемь дней, которые поменяли мир &gt;&gt;Мы проследили их путь от прилета и до отъезда и расскажем о том, какая погода стояла в те дни, чем кормили великих мира сего, на чем они спали и как обустроились. О принятых мерах безопасности и веренице тщательно продуманных важных мелочей встречи – в специальном проекте РИА Новости Крым "Ялта-45".Читайте также на РИА Новости Крым:Спецоперация на Украине закончится "Ялтой 2.0" – политолог"Ялта 2.0": когда переговоры о новом миропорядке станут реальностьюКак Черчилль в Севастополе колено преклонял
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм
Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм
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общество, новости, видео, визуал, ялта-45, крым в истории: секреты, факты, фото, видео, крым, ялтинская конференция, политика, иосиф сталин, франклин делано рузвельт, уинстон черчилль
Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В годовщину знаменитой Ливадийской конференции редакция РИА Новости Крым наглядно решила показать, как и где жили лидеры Большой тройки в Крыму.
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Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм

12:34 04.02.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В годовщину знаменитой Ливадийской конференции редакция РИА Новости Крым наглядно решила показать, как и где жили лидеры Большой тройки в Крыму.
Восемь дней, которые поменяли мир >>
Мы проследили их путь от прилета и до отъезда и расскажем о том, какая погода стояла в те дни, чем кормили великих мира сего, на чем они спали и как обустроились. О принятых мерах безопасности и веренице тщательно продуманных важных мелочей встречи – в специальном проекте РИА Новости Крым "Ялта-45".
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Эксклюзивы РИА Новости КрымОбществоНовостиВидеоВизуалЯлта-45Крым в истории: секреты, факты, фотоКрымЯлтинская конференцияПолитикаИосиф СталинФранклин Делано РузвельтУинстон Черчилль
 
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