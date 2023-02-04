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Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм

Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм

В годовщину знаменитой Ливадийской конференции редакция РИА Новости Крым наглядно решила показать, как и где жили лидеры Большой тройки в Крыму. РИА Новости Крым, 04.02.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В годовщину знаменитой Ливадийской конференции редакция РИА Новости Крым наглядно решила показать, как и где жили лидеры Большой тройки в Крыму.Восемь дней, которые поменяли мир >>Мы проследили их путь от прилета и до отъезда и расскажем о том, какая погода стояла в те дни, чем кормили великих мира сего, на чем они спали и как обустроились. О принятых мерах безопасности и веренице тщательно продуманных важных мелочей встречи – в специальном проекте РИА Новости Крым "Ялта-45".Читайте также на РИА Новости Крым:Спецоперация на Украине закончится "Ялтой 2.0" – политолог"Ялта 2.0": когда переговоры о новом миропорядке станут реальностьюКак Черчилль в Севастополе колено преклонял

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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