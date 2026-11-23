Крымский мост: с 24 ноября запустят две дополнительные электрички
Крымский мост – дополнительные электрички между Крымом и Кубанью запустят с 24 ноября
© Минтранс КрымаЭлектричка в Крыму
© Минтранс Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник, 24 ноября, между Крымом и Краснодарским краем будут курсировать 14 пригородных поездов – добавятся две дополнительные электрички. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.
С 24 ноября в ежедневное курсирование дополнительно назначаются следующие пригородные поезда:
- Поезд №6805/6806 сообщением Анапа – Керчь: отправление от ст. Анапа в 12:30, Тамань-Пасс. 13:59, прибытие на ст. Керчь в 14:38 (без остановки на ст. Керчь-Южная Новый парк);
- Поезд №6807/6808 сообщением Керчь – Анапа: отправление от ст. Керчь 14:43, Керчь-Южная Новый парк 15:12, Тамань-Пасс. 15:33, прибытие на ст. Анапа в 17:00.
На маршруте Керчь (старый вокзал) – Тамань-Пассажирская будут ходить:
- Поезд №6201 Керчь – Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 8:20, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 9:10;
- Поезд №6203 Керчь – Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 11:25, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 12:25;
- Поезд №6205 Керчь – Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 13:55, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 14:45;
- Поезд №6207 Керчь – Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 16:45, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 17:40.
- Поезд №6203 Керчь – Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 11:25, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 12:25;
- Поезд №6205 Керчь – Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 13:55, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 14:45;
- Поезд №6207 Керчь – Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 16:45, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 17:40.
Маршрут Тамань-Пассажирская – Керчь (старый вокзал):
- Поезд №6202 Тамань-Пасс. – Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 9:50, прибытие на станцию Керчь в 10:35;
- Поезд №6204 Тамань-Пасс. – Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 12:45, прибытие на станцию Керчь в 13:35;
- Поезд №6206 Тамань-Пасс. – Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 15:40, прибытие на станцию Керчь в 16:25;
- Поезд №6208 Тамань-Пасс. – Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 19:05, прибытие на станцию Керчь в 19:55.
- Поезд №6204 Тамань-Пасс. – Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 12:45, прибытие на станцию Керчь в 13:35;
- Поезд №6206 Тамань-Пасс. – Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 15:40, прибытие на станцию Керчь в 16:25;
- Поезд №6208 Тамань-Пасс. – Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 19:05, прибытие на станцию Керчь в 19:55.
Маршрут Анапа – Керчь/Керчь Южная Новый парк:
- Поезд №6803/6804 Анапа – Керчь-Южная Новый парк: отправление со станции Анапа в 9:18, Тамань-Пасс. 10:47, прибытие на станцию Керчь-Южная Новый парк в 11:08;
- Поезд №6811/6812 Анапа – Керчь: отправление со станции Анапа в 19:54, Тамань-Пасс. 21:24, прибытие на станцию Керчь в 22:20 (с 18.11. без остановки по ст. Керчь-Южная Новый парк).
- Поезд №6811/6812 Анапа – Керчь: отправление со станции Анапа в 19:54, Тамань-Пасс. 21:24, прибытие на станцию Керчь в 22:20 (с 18.11. без остановки по ст. Керчь-Южная Новый парк).
Маршрут Керчь/Керчь-Южная Новый парк – Анапа:
- Поезд №6125/6801/6802 Керчь – Керчь-Южная Новый парк – Анапа: отправление со станции Керчь в 6:00, Керчь-Южная Новый парк 6:40, Тамань-Пасс. 7:02, прибытие в Анапу в 8:33;
- Поезд №6809/6810 Керчь-Южная Новый парк – Анапа: отправление со станции Керчь-Южная в 19:17, Тамань-Пасс. 19:39, прибытие на станцию Анапа в 21:10.
- Поезд №6809/6810 Керчь-Южная Новый парк – Анапа: отправление со станции Керчь-Южная в 19:17, Тамань-Пасс. 19:39, прибытие на станцию Анапа в 21:10.