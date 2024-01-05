https://crimea.ria.ru/20240105/ne-tolko-bolshaya-troyka-kak-zurab-tsereteli-rabotal-v-krymu-1133999434.html

Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в Крыму

Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в Крыму - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в Крыму

Немногим людям дано жить широко и радостно. Не тосковать по прошлому, не видеть в мрачных тонах будущее. Сам Зураб Церетели считал, что ему просто повезло во... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T16:28

2024-01-05T16:28

2024-01-05T16:28

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Немногим людям дано жить широко и радостно. Не тосковать по прошлому, не видеть в мрачных тонах будущее. Сам Зураб Церетели считал, что ему просто повезло во всех временах и географических точках встречать только хороших людей. Наверное, повезло и в том, что не приходилось менять себя в угоду кому-то. В советское время он не получил ни одной награды за портреты вождей. Ленинская премия ему была присуждена за оформление бассейна... 90 лет исполнилось знаменитому советскому и российскому художнику и скульптору Зурабу Церетели. Из его работ можно сложить полноценную географическую карту, потому что стоят они во многих странах. США, Великобритания, Япония, Беларусь, Испания, Франция, Уругвай, Бразилия, Израиль, Китай, Грузия – в этих и многих других государствах есть скульптуры, панно, мозаики и картины Церетели. Этим могут гордиться и разные регионы России. В том числе и наш полуостров. РИА Новости Крым вспоминает о следе, оставленном здесь мастером.По мотивам полуостроваГостиница "Ялта-Интурист" после ее открытия в 1978 году стала достопримечательностью Крыма. Местом, куда у обычного человека не было шансов попасть. Только для иностранцев и особо почетных гостей! Зураба Церетели пригласили поработать над декором ресторана "Мраморный". Задача была нелегкой. С одной стороны, гостиница, возведенная по советско-югославскому проекту, должна была восприниматься как последнее слово современной архитектуры. С другой, требовалась классика, но не тяжеловесная, так любимая общепитом – с тяжелыми колоннами и драпировками. С третьей, необходимо было как-то и Крым показать... Зурабу Церетели удалось все это привести "к общему знаменателю". Светлое современное помещение обрело элементы античности. Вход был оформлен панно с барельефом с танцовщицами. Лестница казалась будто выкованной из меди. А стены ресторана стали иллюстрациями к крымским легендам: на них появились Аю-Даг, Адалары, деревушки у подножия гор... Этот декор до нашего времени не сохранился, сам ресторан пережил несколько преображений, сейчас оформлен в эко-стиле. А вот огромное панно с танцующими жительницами Херсонеса на месте. Гостиница и сам ресторан в советское время стали съемочными площадками. Здесь были отсняты эпизоды фильмов "Пираты ХХ века", "Асса", "Через тернии к звездам", "Воры в законе". Кстати, крышу "Ялта-интурист" украшала гигантская древнерусская ладья – она была логотипом отеля. Создали ее автор проекта гостиничного комплекса академик Анатолий Полянский и Зураб Церетели.Церетели Зураб Константинович – советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Родился в 1934 г. в Тбилиси (Грузия). В 1958 году окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии. В 1964 г. обучался во Франции. Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Его работы находятся в Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, США, Франции, Японии, Грузии, Белоруссии и других странах. С 1997 года – президент Российской академии художеств. Имеет государственные награды, грамоты, благодарности, медали и знаки отличия субъектов РФ.Титан в Партените На старых фотографиях начала 90-х годов прошлого века можно увидеть: если бы не Церетели – стоял бы в этом бассейне какой-нибудь символ советских достижений. Потому, что рядом – стекло и бетон, прямые углы и почти декоративная линия длинной лоджии, забранные единообразными переплетами окна. Очень трудно представить, как со всем этим может соседствовать один из обитателей античного Олимпа. И на тех же фотографиях ответ: да, может. Если стекло "смягчено" большими витражами. И виднеется сзади скульптуры здание с отделкой под "дикий камень". И сам бассейн – не обычная круглая или овальная чаша, а с невысокими каскадами. А сам титан Прометей, похитивший божественный огонь, не в центре – он будто бежит туда, поднимая факел. Фонтан "Прометей" находится на территории санатория "Крым" в Партените. Он не простой, а светомузыкальный. Создан в 1980 году. Для него Зураб Церетели изготовил небольшую модель, которая была затем пропорционально увеличена и выполнена из железобетона с покрытием из листовой меди. Фонтан сразу стал достопримечательностью курортного поселка, да и в наши дни люди приходят полюбоваться на него. Вечером, когда он работает, струи воды кажутся бликами огня в свете 280 разноцветных ламп. А факел в руках титана светится. И все это – под звездным крымским небом.Подарок в десять тонн Самая известная работа Зураба Церетели в Крыму – памятник "Большой тройке": главам государств, участвовавшим в Ялтинской конференции 1945 года. В феврале 2005 года в Генконсульство РФ в Симферополе поступило письмо от скульптора. Он писал, что дарит Крыму десятитонную скульптурную композицию, поскольку в этом году отмечается 60-летие Ялтинской конференции. Крымский парламент принял решение: установить подарок к 9 мая у Ливадийского дворца. Но не все обрадовались. Сначала на борьбу с еще не доставленным в Крым памятником поднялся меджлис* (организация, признанная в РФ экстремистской). По мнению его лидеров, само "присутствие" Сталина с композиции было недопустимым. На контекст события, которому была посвящена скульптура, "борцы" принципиально не обращали внимания. Чуть позже поддержали радикалов и представители общественных проукраинских организаций: вспомнили о "репрессиях украинцев". И тогдашняя крымская власть пошла на попятную. Как много раз делала до этого перед угрозами меджлиса "вывести людей на улицы". Зураб Церетели сообщил, что в таком случае памятник будет передан Волгограду. Лидер крымских коммунистов Леонид Грач инициировал заседание Ливадийского поссовета, где было решено установить памятник на территории поселка. Пообещал лично дозвониться до скульптора и попросить все-таки оставить "Большую тройку" в статусе крымского подарка. А затем начались споры о том, кто должен оплатить доставку скульптуры в Крым. Ялтинские власти потребовали, чтобы это сделал сам автор. На том и заглохли все инициативы по увековечиванию участников знаменитой конференции. Только после возвращения Крыма в Россию, в ноябре 2014 года, памятник "Большой тройке" добрался до Крыма. Нашлись и средства, и люди, которые смогли это организовать. И куда-то исчезли оппоненты, так активно протестовавшие в прошлом. Торжественно открыли памятник 5 февраля 2015 года. Там, где и было для него самое подходящее место – у Ливадийского дворца, места принятия решений о судьбе послевоенного мира.Пожертвовал работу В мае прошлого года Зураб Церетели стал одним из тех, кто поддержал Крымский детский хоспис. Эта благотворительная организация не первый год оказывает помощь семьям, где живут тяжело больные дети: специальным питанием, медицинскими "расходниками". А еще организует выездную социально-психологическую помощь, обучает медперсонал, работающий с паллиативными детьми. Для сбора средств был организован первый онлайн-аукцион, для которого пожертвовали свои работы художники из разных уголков страны и звезды шоу-бизнеса. Было предоставлено для аукциона и произведение Зураба Церетели "Шелкография как искусство", созданное мастером в 2012 году.Факты о Зурабе Церетели – Во время учебы во Франции встречался с Пабло Пикассо и Марком Шагалом. – Первой мозаичной работой стала стела в Пицунде: она привлекла внимание гостившего в СССР мэтра этого жанра, мексиканского художника Давида Сикейроса. – Зураб Церетели был назначен главным художником Олимпиады-80 в Москве. – В мастерской Церетели побывали многие именитые гости СССР и России. Итальянский актер и певец Адриано Челентано получил в подарок эмаль-картину на библейскую тему. Президент США Джордж Буш выбрал незавершенную работу и пробыл в мастерской все время, что художнику понадобилось для ее окончания. – В 1979 г. две работы Зураба Константиновича были установлены в аэропорту Брокпорта (штат Нью-Йорк, США) в рамках проведения детских паралимпийских игр. Художник распорядился гонорар перевести на нужды больных детей. – Церетели дружил с Владимиром Высоцким. Его память он планировал увековечить не только в барельефе, но и картине "Гитара Высоцкого". Полотно погибло во время пожара в мастерской в 2009 г. Неизвестные бросили в окно бутылку с зажигательной смесью. – Церетели участвовал в воссоздании храма Христа Спасителя в Москве, по его проектам выполнены центральные люстры, кресты и врата храма. – В провинции Гасконь во Франции стоит памятник "Три мушкетера" работы Зураба Церетели. В бронзе увековечены четыре героя знаменитого фильма, которых сыграли актеры Старыгин, Боярский, Смехов и Смирнитский.* Организация, признанная в РФ экстремистской.Читайте также на РИА Новости Крым:Артисты, художники, герои – кто родился в Новый годЯлтинцы выбирают место для памятника "крымскому Хатико"Музы, вдохновленные Крымской войной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

зураб церители, крым, культура, россия, иосиф сталин, ливадия, партенит, ялта