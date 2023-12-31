https://crimea.ria.ru/20231231/artisty-khudozhniki-geroi--kto-rodilsya-v-novyy-god-1133148302.html

Артисты, художники, герои – кто родился в Новый год

Артисты, художники, герои – кто родился в Новый год - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Артисты, художники, герои – кто родился в Новый год

РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T22:37

2023-12-31T22:37

2023-12-31T22:37

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Ольга ЛеоноваПока все хозяюшки нарезают салаты тазиками, а отцы семейств вместе с детьми накрывают столы, некоторые люди нашей планеты уже начали отмечать новый год. Новый год своей жизни.В детстве, конечно же, история о том, что твой собственный, личный праздник День рожденья выпадает на один день с каким-то еще не очень привлекает. Но чем старше становишься, тем больше понимаешь, что это – вполне удачное совпадение. А для знакомых и родных – лишний повод сказать тост и за здоровье именинника в том числе. И если у вас родившихся в Новый год среди знакомых нет, РИА Новости Крым вам подскажет, кто эти интересные, знаменитые и каждый по-своему уникальные люди.31 декабряВ последний день уходящего года свой день рожденья празднует непревзойденный кинозлодей сэр Энтони Хопкинс, британский актер, двукратный обладатель "Оскара". Мало кто знает, но британский актер также сочиняет музыку. Он - автор ряда произведений для фортепиано и скрипки с оркестром.В этот же день в Московской области родился инженер-механик по котельным установкам, уникальный и очень харизматичный актер, никогда не учившийся театральному мастерству, Семен Фарада. Самые яркие роли, хоть и второго плана, ему принесли фильмы режиссера Марка Захарова.Можно вспомнить еще одного "декабриста" - товарища Сухова. Он же – актер театра и кино Анатолий Кузнецов. Кстати, Сухов сыграл также в малоизвестной картине "К Черному морю". Эта лирическая кинокомедия 1957 года описывает жизнь и любовные перипетии людей, едущих в Крым на отдых.31 декабря родилась журналист-юморист Регина Дубовицкая. По специальности - учитель немецкого языка, Регина в конце 60-х годов стала работать на радио, где и познакомилась со всеми будущими звездами "Аншлага", первый выпуск которого увидел свет в 1987 году."Gangnam Style" - разговорное выражение в корейском языке, означающее роскошный образ жизни. Осенью 2014 года песня с таким названием порвала хит-парады мира. А симпатичный пухляш в темных очках Psy из Южной Кореи стал одним из самых модных исполнителей. Пак Чэ Сан (настоящее имя певца) родился 31 декабря 1977 года в богатой семье.Совсем в другом стиле поет Татьяна Шмыга. Это имя знают все любители оперетты. Блистала не только в Театре оперетты, но и снялась в более чем 20 фильмах-концертах и "Голубых огоньках" к Новому году. Ее появление на телеэкранах стало для артистки судьбоносным: Шмыгу и ее голос знал весь СССР.Коллега Татьяны Шмыги по классическому искусству – Николай Цискаридзе, народный артист РФ, лауреат двух государственный премий и танцор балета с еще многими званиями родился и вырос в Тбилиси. С детства был поклонником разных видов искусств: любил декламировать стихи, писал картины, пел и разыгрывал небольшие сценки перед близкими. После окончания балетного училища его приняли в труппу Большого театра. Сейчас Цискаридзе закончил танцевальную карьеру, но до сих пор является одним из самых узнаваемых артистов балета в России.31 декабря родилась еще один деятель российской культуры – министр Ольга Любимова. Долгое время работала журналистом в разных жанрах. Автор десятка документальных фильмов.31 декабря 1886 года в промозглой Ялте в греческой семье появился на свет будущий автор знаменитого романса "Отцвели уж давно хризантемы в саду" Николой Харито. Писал не только романсы, но и фортепианные пьесы, музыку к немому кино. Был убит из ревности и покоится на одном из кладбищ Киева.Может быть, на столе кого-то из читателей этой статьи в Новый год будет блюдо беф-строганов. Оно названо в честь графа Александра Строганова- управляющего Министерством внутренних дел Российской империи (1839—1841), новороссийского и бессарабского губернатора (1854—1863). Строганов был очень богатым человеком – имел свыше 11,5 тысяч крепостных. Похоронен в Одессе. Кладбище, где покоится его прах, разрушено в 1930 году.Один из именинников сегодняшнего дня, известнейший и главный художник-модернист Анри Матисс. Он по-настоящему был оценен в 1908 году русским предпринимателем Сергеем Щукиным. Для него Матисс написал декоративные панно, в том числе и "Танец", которые были установлены в доме Щукина. В связи с установкой картин Анри Матисс посетил Россию. "Я жду многого от русского искусства, потому что чувствую: в душе русского народа хранятся несметные богатства; русский народ еще молод. Он не успел ещё растратить жара своей души", - высказывал он впечатления от поездки.В один день с Матиссом появилась советская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира Людмила Пахомова. Она и ее неизменный партнер Александр Горшков с трудом прокладывали дорогу в большой спорт и к большим победам. К успеху они пришли, когда изменили строгий советский стиль танцев на льду в пользу фольклорных элементов как аккомпанирующей музыки, так и танца. В 1976 году Пахомова и Горшков стали первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду.1 январяНа следующий день после олимпийской чемпионки Пахомовой, но многими годами ранее появился на свет основатель этих самых игр – барон Пьер де Кубертен. Родом из аристократической семьи, он большое значение придавал занятиям спортом, считая, что этот вид деятельности – одно из условий гармоничного развития личности. В это время в обществе, благодаря археологическим раскопкам в греческом городе Олимпия, вспыхнул интерес к Олимпийским играм. Де Кубертен воспользовался шансом и воссоздал мировые спортивные соревнования. До конца жизни он оставался почетным президентом международного олимпийского комитета. Сердце барона захоронено отдельно от тела, в монументе возле руин древней Олимпии.В первый день полета Юрия Гагарина в космос в Запорожье родился российский экономист и политик Сергей Глазьев, автор более 300 научных и публицистических работ, посвященных вопросам макроэкономики, экономическому планированию и прогнозу, политической и экономической истории новейшего времени.В первый день нового года в Саратовской губернии появился на свет будущий герой СССР генерал Иван Панфилов. С сентября 1920 года в составе Красной армии боролся с бандитизмом на Украине, затем служил в Туркестане и Киргизии. В середине ноября 1941 части дивизии во главе с Панфиловым вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника под Волоколамском, защищая Москву. В этих боях личный состав дивизии проявил массовый героизм. 18 ноября генерал-майор погиб от осколков немецкой минометной мины. Его 8-я гвардейская дивизия через пять дней получила почетное звание Панфиловской. Генерал, по воспоминаниям, отличался заботой о простых солдатах, выбивал для них теплое обмундирование. В 1945 году военные корреспонденты запечатлели на стенах рейхстага надписи: "Мы — воины-панфиловцы. Спасибо, Батя, тебе за валенки".В первый день нового года родилась красавица Мишель Мерсье – актриса, самая известная роль которой - Анжелика. От этой роли, кстати, отказались Бриджит Бардо, Катрин Денев и Джейн Фонда. Исторический пятисерийный сериал по роману Анн и Сержа Голон изобиловали в том числе и пикантными сценами. После этих съемок актрисе было очень тяжело избавиться от амплуа Анжелики. И, как она ни старалась, это ей не удалось.Амплуа Яшки-цыгана приклеилось к первоянварскому имениннику Василию Васильеву. На роль Яшки ассистенты режиссера "Неуловимых мстителей" пересмотрели 8 тысяч претендентов, но всех обогнал простой мальчишка из табора. Ведь петь песни, играть на гитаре и скакать на лошади он научился еще в дошкольном возрасте. После трех фильмов о героической четверке подростков актер от любых других съемок отказывался. Таким образом Яшка-цыган – единственная роль Васильева. Артист много лет колесил по СССР, исполняя песни и романсы под гитару.Возможно, в репертуаре Василия Васильева были и песни авторства Вениамина Баснера - автора музыки ко многим любимым музыкальным кинокомпозициям советского времени: "С чего начинается родина", "На безымянной высоте", "Целую ночь соловей нам насвистывал" и других. Баснер также написал музыку к фильму "Они были актерами" - об уникальной группе подпольщиков, состоявших из работников театра, работавших и погибших в Симферополе.1 января появился на свет советский и российский актер театра и кино, телеведущий Сергей Шакуров. Он начал заниматься в театральном кружке с седьмого класса. Шакуров снялся более чем в ста фильмах у таких именитых режиссеров как Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Петр Тодоровский, Сергей Соловьев, Марлен Хуциев и других. Снимался в том числе и в Крыму.Новогодние праздники – это не только застолье, но и танцы. 1 января 1947 года в Тунисе родился Ф. Р. Дэвид (Эли Робер Фитусси), первопроходец жанра "евродиско". В 1982 году музыкант выпустил одну из самых известных своих песен — "Words" ("Слова"). Этот его первый и наиболее успешный сингл - признание в любви своей невесте.

https://crimea.ria.ru/20231231/smotrim-v-nebo-glavnye-astronomicheskie-sobytiya-starogo-i-novogo-goda-1133220003.html

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новый год, новый год 2024, крым в истории: секреты, факты, фото, история, звезды и судьбы, общество, в мире