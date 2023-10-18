https://crimea.ria.ru/20231018/muzy-vdokhnovlennye-krymskoy-voynoy-1132143650.html

Музы, вдохновленные Крымской войной

Музы, вдохновленные Крымской войной - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Музы, вдохновленные Крымской войной

Крымская война как особо значимое событие оставила след не только в истории, но и в мировой культуре. Изобразительное искусство, зодчество, литература, кино и... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T07:29

2023-10-18T07:29

2023-10-18T09:59

крым

крымская война

крым в истории: секреты, факты, фото

история

культура

общество

искусство

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1132017974_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_836d23b312d43df53e72f73325e1ef13.jpg

Крымская война как особо значимое событие оставила след не только в истории, но и в мировой культуре. Изобразительное искусство, зодчество, литература, кино и даже музыка – все музы были вдохновлены Крымской войной. РИА Новости Крым вспоминает самые значимые из произведений.Кистью на холстахФранцузские и английские живописцы брали за основу сюжеты Крымской войны еще в первые годы после ее окончания. Имена Жюля Риго или Адольфа Ивона мало что скажут нашему современнику, а вот картина английской художницы-баталистки Элизабет Томпсон "Перекличка после боя" находится в Королевской коллекции Великобритании. Она изображает истощенных и раненых британских солдат после Инкерманского боя. Художнице было всего 26 лет, когда она написала это полотно, девушка проснулась и стала знаменитой. Толпу у галереи, где выставлялась картина, сдерживали полицейские. Еще два полотна Томсон "Балаклава" и "Возвращение из-под Инкермана" изображают эту войну бесславной для Британии.Русские художники также писали картины, сюжетные линии которых "вышли" из крымских баталий 1853-1856 годов. Наиболее знаменитая и большая по размерам – панорама профессора-баталиста Франца Рубо. В основе панорамы – бой на Малаховом кургане 18 июня 1855 года. Рубо делал множество набросков с натуры, беседовал с участниками и очевидцами событий. В итоге родилось полотно 14 × 115 метров и натурный план площадью 1610 м². 14 мая 1905 года, к 50-летию героической обороны города, панораму открыли для широкой публики. Одними из первых ее посетителей были ветераны севастопольских сражений, которые отметили достоверность представленных на холсте событий. Во время Великой Отечественной войны панорама горела, была чудом спасена, эвакуирована и реставрирована.Символы СевастополяВ Севастопольской бухте с 1905 года возвышается Памятник затопленным кораблям – архитектурный символ города. Его авторы - скульптор Адамсон, архитектор Фельдман и военный инженер Энберг. Монумент создан в память русских парусных кораблей, которые в 1854-55 годах затопили, чтобы перекрыть фарватер неприятелю и спасти Севастополь. Монумент выстоял во время Великой Отечественной и теперь украшает марки, монеты, купюры, изображен на гербе города-героя.На Северной стороне Севастополя на Братском кладбище расположена необычная архитектурная доминанта города - храм-пирамида Святого Николая. Он одновременно и церковь, и памятник, был построен на добровольные пожертвования со всей России архитектором Авдеевым. Пирамидальный купол венчает 16-тонный диоритовый крест, а на стенах церкви размещены 56 диоритовых досок с наименованием частей, которые отстаивали Севастополь. На них также нанесен численный состав подразделений и количество погибших. Внутри храма на стенах – 38 досок из черного мрамора с фамилиями офицеров, генералов и адмиралов, павших в дни обороны Севастополя – 943 имени. Здание сильно пострадало во время Великой Отечественной войны, но было восстановлено. Его реставрация продолжается до сих пор.Библиотека Крымской войныОдно из известнейших мировых литературных произведений о Крымской войне – стихотворение классика английской литературы Альфреда Тениссона "Атака легкой бригады" - написано через несколько минут после того, как об атаке под Балаклавой поэт прочел в газете. Строфы входят в обязательную школьную программу британских школьников.Спустя несколько лет еще один классик Редьярд Киплинг сочинил стихотворение, являющееся продолжением строк Тениссона. Его произведение было посвящено дальнейшей судьбе ветеранов на родине – забытых и без помощи государства.Русский классик Лев Толстой, очевидец и участник Крымской войны, в период своего пребывания в Крыму в качестве офицера регулярной армии создал цикл из трех очерков - "Севастопольские рассказы". Он был опубликован в 1855 году. Рассказы написаны по живым событиям. Таким образом, Льва Николаевича можно считать одним из первых русских военных корреспондентов.О Крымской войне писали поэты Майков и Некрасов, Фет и Симонов. Писатели, неоднократно обращающиеся к крымской теме – Константин Станюкович и Сергей Сергеев-Ценский. Роман-эпопея последнего "Севастопольская страда" вдохновляла защитников второй обороны Севастополя периода Великой Отечественной. В одной из библиотек города-героя хранится экземпляр книги, напечатанный специально для Красой армии и насквозь пробитый пулей.На белой простыне экрановПервый фильм о войне 1853-1858 годов был необычайно масштабным для своего времени и получил одобрение русского императора. Это первая русская полнометражная постановка "Оборона Севастополя". Съемки велись в Севастополе группой режиссера Александра Ханжонкова. Картина состоит из 16 эпизодов, охватывающих все стороны жизни военного Севастополя. Фильм смело объединяет постановочные и документальные кадры. Так, в финале появляются 12 реальных ветеранов Крымской войны у мемориала на Малаховом кургане.Художественный фильм 1946 года "Адмирал Нахимов" режиссера Пудовкина потребовал от создателей макетных съемок на берегу Черного моря, где был сооружен бассейн с открытым горизонтом поверхностью в 1200 кв. метров. Лента получила премию Венецианского кинофестиваля за батальные сцены, несколько участников фильмопроизводства были награждены Сталинской премией I степени.В следующем, 1947 году, вышел фильм о враче Пирогове с одноименным названием. Автор сценария - Юрий Герман, режиссер-постановщик - Григорий Козинцев.Сразу два фильма западного кинематографа, ставшие классикой, посвящены атаке легкой кавалерии английских войск в Балаклаве – 1936 и 1968 года. И если первый, голливудский, воспевает героику битвы, то второй, английский – снят во время войны во Вьетнаме и является антивоенным, показывая бессмысленность предпринятой атаки.Марши и оперыОдним из артефактов Восточной войны стала солдатская песня, рожденная непосредственно в окопах. До сих пор народные хоры исполняют народные песни с такими словами:Вдруг Нахимову от князяПришли разом два указа,Жданых, дорогих.Приказ первый – ехать в море,А второй – поймать там вскореБусурманов злых.Эта песня воспевает Синопский бой. Есть и другие, в которых рассказывается о солдатском быте обороны Севастополя, и те, в которых грамотно описывается текущая политическая международная обстановка:Вот француз у турка в службе,Англичанин с ними в дружбеПокумились знать.Времена настали тяжкиДва союзника в пристяжкеА султан - в корню.Были и песни, написанные во время войны профессионально. К примеру, песня "Православный русский воин" музыки русского гимна тех времен "Боже, царя храни" Алексея Львова на слова князя Михаила Горчакова - командующего войсками в Крыму.События в Крыму подвигли бахчисарайского композитора Алексея Соколовского (1908-1976) написать оперу "На бастионах Севастополя" и "Крымскую кантату". Опера, по словам потомков Соколовского, была основана как раз на солдатских песнях тех времен. Она писалась длительное время и являлась, безусловно, делом жизни крымского композитора. В 1954 году произведение было рекомендовано Одесскому оперному театру к постановке, но сцены произведение так и не увидело.О Крымской войне написано множество музыкальных композиций в разных жанрах и современными авторами – от Iron Maiden до бардовской песни.16 октября 170 лет назад началась одна из важнейших для России и мира войн. Ее называли Восточной, "нулевой мировой", "первой технологической" и "последней джентельменской войной". Сейчас ее зовут Крымской, но битва за полуостров - лишь один из шести и самый большой ее эпизод. Война продолжалась с 1853 по 1856 годы. За это время весь мир узнал мужество и отвагу защитников России.О причинах и деталях конфликта, героизме российских солдат и важности событий тех дней для мировой истории – в материале РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20231016/nulevaya-mirovaya-170-let-s-nachala-krymskoy-voyny-1131985027.html

https://crimea.ria.ru/20231016/toponimicheskie-sledy-krymskoy-voyny-1132111950.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, крымская война, крым в истории: секреты, факты, фото, история, культура, общество, искусство , севастополь