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После гибели Сергея Макеева в Крыму возбуждено уголовное дело – МВД

После гибели Сергея Макеева в Крыму возбуждено уголовное дело – МВД - РИА Новости Крым, 06.05.2024

После гибели Сергея Макеева в Крыму возбуждено уголовное дело – МВД

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в результате которого погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T15:01

2024-05-06T15:01

2024-05-06T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в результате которого погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Уточняется, что инцидент произошел в Симферопольском районе на объекте незавершенного строительства на участке дороги "Дубки – Левадки" в субботу, 4 мая, в 15:00.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, который был доставлен в медицинское учреждение, однако в последствии от полученных травм скончался.На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района.В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия.О гибели Сергея Карповича РИА Новости Крым ранее сообщил обозреватель Радио "Спутник в Крыму" Борис Левин.

симферопольский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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