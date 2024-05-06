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После гибели Сергея Макеева в Крыму возбуждено уголовное дело – МВД - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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После гибели Сергея Макеева в Крыму возбуждено уголовное дело – МВД
После гибели Сергея Макеева в Крыму возбуждено уголовное дело – МВД - РИА Новости Крым, 06.05.2024
После гибели Сергея Макеева в Крыму возбуждено уголовное дело – МВД
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в результате которого погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в результате которого погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Уточняется, что инцидент произошел в Симферопольском районе на объекте незавершенного строительства на участке дороги "Дубки – Левадки" в субботу, 4 мая, в 15:00.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, который был доставлен в медицинское учреждение, однако в последствии от полученных травм скончался.На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района.В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия.О гибели Сергея Карповича РИА Новости Крым ранее сообщил обозреватель Радио "Спутник в Крыму" Борис Левин.
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После гибели Сергея Макеева в Крыму возбуждено уголовное дело – МВД

По факту ДТП с председателем Ассоциации "Содействие торговли Крыма" возбуждено дело

15:01 06.05.2024 (обновлено: 15:04 06.05.2024)
 
© РИА Новости КрымСергей Макеев
Сергей Макеев - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в результате которого погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Уточняется, что инцидент произошел в Симферопольском районе на объекте незавершенного строительства на участке дороги "Дубки – Левадки" в субботу, 4 мая, в 15:00.

"Водитель 1995 года рождения транспортного средства "Шевроле Нива", двигаясь со стороны Бахчисарая в сторону Симферополя в крайнем правом ряду, осуществил наезд на пешехода 1948 года рождения, который находился на проезжей части дороги с целью осмотра своего транспортного средства", – сообщили в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, который был доставлен в медицинское учреждение, однако в последствии от полученных травм скончался.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района.

"Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", – уточнили в ведомстве.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия.
О гибели Сергея Карповича РИА Новости Крым ранее сообщил обозреватель Радио "Спутник в Крыму" Борис Левин.
 
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