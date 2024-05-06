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В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев
В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев - РИА Новости Крым, 06.05.2024
В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев
Председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев погиб в ДТП на трассе "Таврида". Об этом РИА Новости Крым сообщил обозреватель радио "Спутник... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T10:49
2024-05-06T10:51
новости крыма
утраты
дтп в крыму и севастополе
трасса таврида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев погиб в ДТП на трассе "Таврида". Об этом РИА Новости Крым сообщил обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин."Сергей Карпович Макеев погиб на трассе "Таврида", – сказал Левин.По предварительной информации, Макеев остановился на трассе и вышел из машины. Его сбила проезжающая машина.Сергей Карпович родился 12 ноября 1948 года в Симферополе.В 1976 году окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности радиоинженер.В 1967 – 1986 годах трудился в должности инженера-регулировщика оборонного комплекса в НПО "Фотон".В 1986 – 1990 – заместитель главы госприемки на ПО "Фотон".С 1990 по 1992 год возглавлял ППРТС компании "Фотон", затем руководил специализированным внешнеэкономическим госпредприятием под названием "Крымтерминал".В следующий год Сергей Карпович исполнял обязанности главы "Издательства и типографии Таврида". С 2001 по 2003 год руководил корпорацией "Донпром" города Донецк.С 2004 по 2013 год возглавлял Крымскую сеть супермаркетов "Фуршет".С 2014 года – председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма".Награжден орденом "Трудовой славы" третьей степени.
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РИА Новости Крым
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60
новости крыма, утраты, дтп в крыму и севастополе, трасса таврида
В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев

В ДТП в Крыму погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев

10:49 06.05.2024 (обновлено: 10:51 06.05.2024)
 
© РИА Новости КрымСергей Макеев
Сергей Макеев - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев погиб в ДТП на трассе "Таврида". Об этом РИА Новости Крым сообщил обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин.
"Сергей Карпович Макеев погиб на трассе "Таврида", – сказал Левин.
По предварительной информации, Макеев остановился на трассе и вышел из машины. Его сбила проезжающая машина.
Сергей Карпович родился 12 ноября 1948 года в Симферополе.
В 1976 году окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности радиоинженер.
В 1967 – 1986 годах трудился в должности инженера-регулировщика оборонного комплекса в НПО "Фотон".
В 1986 – 1990 – заместитель главы госприемки на ПО "Фотон".
С 1990 по 1992 год возглавлял ППРТС компании "Фотон", затем руководил специализированным внешнеэкономическим госпредприятием под названием "Крымтерминал".
В следующий год Сергей Карпович исполнял обязанности главы "Издательства и типографии Таврида".

С 2001 по 2003 год руководил корпорацией "Донпром" города Донецк.
С 2004 по 2013 год возглавлял Крымскую сеть супермаркетов "Фуршет".
С 2014 года – председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма".
Награжден орденом "Трудовой славы" третьей степени.
Новости КрымаУтратыДТП в Крыму и СевастополеТрасса Таврида
 
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