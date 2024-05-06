https://crimea.ria.ru/20240506/v-dtp-pogib-predsedatel-assotsiatsii-sodeystviya-torgovle-kryma-makeev-1137073666.html

В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев

В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев - РИА Новости Крым, 06.05.2024

В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев

Председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев погиб в ДТП на трассе "Таврида". Об этом РИА Новости Крым сообщил обозреватель радио "Спутник... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T10:49

2024-05-06T10:49

2024-05-06T10:51

новости крыма

утраты

дтп в крыму и севастополе

трасса таврида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137073826_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6931d1fa39bb3b4c54692e62af5e48a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев погиб в ДТП на трассе "Таврида". Об этом РИА Новости Крым сообщил обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин."Сергей Карпович Макеев погиб на трассе "Таврида", – сказал Левин.По предварительной информации, Макеев остановился на трассе и вышел из машины. Его сбила проезжающая машина.Сергей Карпович родился 12 ноября 1948 года в Симферополе.В 1976 году окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности радиоинженер.В 1967 – 1986 годах трудился в должности инженера-регулировщика оборонного комплекса в НПО "Фотон".В 1986 – 1990 – заместитель главы госприемки на ПО "Фотон".С 1990 по 1992 год возглавлял ППРТС компании "Фотон", затем руководил специализированным внешнеэкономическим госпредприятием под названием "Крымтерминал".В следующий год Сергей Карпович исполнял обязанности главы "Издательства и типографии Таврида". С 2001 по 2003 год руководил корпорацией "Донпром" города Донецк.С 2004 по 2013 год возглавлял Крымскую сеть супермаркетов "Фуршет".С 2014 года – председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма".Награжден орденом "Трудовой славы" третьей степени.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, утраты, дтп в крыму и севастополе, трасса таврида