https://crimea.ria.ru/20240518/deti-raznykh-narodov-kak-v-krymu-zhivet-semya-iz-dagestana-1137235502.html

Дети разных народов: как в Крыму живет семья из Дагестана

Дети разных народов: как в Крыму живет семья из Дагестана - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Дети разных народов: как в Крыму живет семья из Дагестана

Их у мамы шестеро. Шесть девчонок. И только одна кровная. Но все – родные. Лейла Гамзатова стала приемной мамой пятерым дочерям, переехала из Дагестана в Крым... РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T19:38

2024-05-18T19:38

2024-05-18T19:38

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Их у мамы шестеро. Шесть девчонок. И только одна кровная. Но все – родные. Лейла Гамзатова стала приемной мамой пятерым дочерям, переехала из Дагестана в Крым. А скоро у нее появится и почти что сын: старшая, Шахри - готовится к свадьбе.Как живет дагестанская семья в российском Крыму, какие привычки из обычая своего народа они бережно сохраняют и чему новому научились здесь, они рассказали корреспонденту РИА Новости Крым.Мы встречаемся в квартире одной из дочерей Лейлы - Шахри. За большим столом на кухне хватает места всем девочкам и нескольким кошкам, которые тоже "приемные" - подобраны на улице.Обогреть всехЖелание взять приемных детей у Лейлы было не спонтанным. В родном Каспийске мама Лейлы работала в школе-интернате. Дочь часто бывала у мамы на работе и не понаслышке знала, что такое жить малышу без родителей. Тогда она решила, что, если у нее до 30 лет не будет своих детей, она готова усыновить чужих.Даже уже тогда, когда у нее появилась собственная дочь Шахри, Лейла не оставила идеи взять приемного ребенка. И в 2014 году стала первой приемной мамой в Каспийске. Ее уже подросшая родная девочка была только "за". Ей очень хотелось сестру, а мама по состоянию здоровья больше иметь своих детей не могла.И у Гамзатовых появилась Марина – сложная девочка, пережившая возврат в детдом из приемной семьи. Было очень непросто. Но они справились. Настолько, что взяли еще четырех девочек - старшей из которых 15, младшей четыре года - Элю, Лилю, Милену и Аделю.Из Дагестана, где, по словам Лейлы, тяжело воспринимают приемные семи, решили перебраться в Крым. Тем более, что крымский климат был показан детям по состоянию здоровья."Тогда моста еще не было. Мы сели на автобус и поехали. С нами еще кот Гарри ехал. Сначала жили в Симферополе, снимали жилье, а потом уже привезли маму самолетом и купили домик в Бахчисарайском районе", - говорит глава семейства.Пасха и Навруз в одной семьеСемья дома говорит на русском, хотя национальный состав ее членов очень разный. Лейла аварка, Шахри – наполовину аварка, наполовину даргинка, а "самарская четверка" - наполовину русские, наполовину казанские татары. Русская девочка Марина сейчас выпорхнула из семьи, переехала в другой город."Я дома хинкал готовлю, а моему будущему мужу не нравится", - улыбается Шахри: "Рома украинец и никогда не думал, что женится на дагестанке, и вот такое случается. Я приготовила, как у аварцев заведено, с конской колбасой, пахнет на всю квартиру. А Рома сказал, что ему не нравится запах. Бабушка бы это услышала, она б очень расстроилась".Лейла рассказывает, что они дома всегда старались соблюдать праздники разных народов Крыма. То есть Гамзатовы – настоящий пример мультикультурности:"Стараюсь рассказывать, что такое Пасха, что такое Навруз байрам, что такое Ураза байрам, Крещение. Колядовщики к нам в дом приходят, мы очень радуемся им".Лейла считает, что такое отношение к другим культурам было привито в ее еще родительской семье со времен СССР."У нас есть дагестанская ГЭС. Эту гидростанцию строили люди со всей России, и мои родители тоже. А еще там были зарубежные специалисты. У меня в детстве была подружка из молдавской семьи. У нас рядом жила семья украинцев и они нам очень много бытовых и полезных вещей рассказывали и показывали. В Каспийске вообще жили те, кто работал на заводе Дагдизель. Микс национальностей был капитальный. Так что для меня это не диковинка", - говорит Лейла.Обмен национальным опытом в КрымуТеперь соседи Гамзатовых готовят хинкал с первой весенней зеленью – как в Дагестане."Я хинкал из крапивы сделала, понесла соседке тарелку. Она очень удивлялась, говорила, что она на своем огороде крапиву рвет и выкидывает. А у нас в Дагестане такую зелень на рынке продают".Специально по вкусу соседей с Кавказа сыровары из Бахчисарайского района делают головки брынзы под заказ – сильно соленые.Только в Крыму Гамзатовы научились есть и готовить маринованный кизил – такого на Кавказе не делают, хотя растет его там не меньше, чем на крымском полуострове.Шахри вспоминает, как в детстве ее старенькая бабушка Муминат учила ее аварской пальчиковой игре типа русской "сороки-белобоки". Но на аварском. И до сих пор бабушка и внучка часто разговаривают на этом одном из сорока языков республики Дагестан. Правда, Шахри сейчас больше понимает, чем может сказать.А еще Шахри рассказывает о том, что в семьях аварцев принят обряд женского оберега. "Работает" такой обряд только через поколение – от бабушки к внучке. И только по женской линии. В пятницу бабушка молится над водой потом этой водой обтирает внучку, снимая с нее возможные сглаз и порчу.Бабушка Муминат неоднократно так проделывала над внучкой, и всегда помогало, вторит Лейла."А Лилия у нас знает на татарском языке. Мне так приятно, когда она на нем говорит. Сейчас Лиля увлеклась своей родословной. И мы дошли до начала 19 века", - рассказывает и о том, как в семье отражены и другие национальности.Славянская кровьВ многонациональную семью скоро вольется новая славянская кровь: жених Шахри родом с новых территорий Украины, из Запорожской области."Рома хочет, чтобы я брала и нарезала все овощи для борща руками, а я честно не понимаю, зачем, когда уже все нарезанное продается", - говорит о первом, что ей приходит в голову о национальных традициях Шахри.- "Ну вкус же другой получается", - замечает Роман.Сейчас у молодых свои заботы: как организовать свадьбу так, чтобы понравилось и дагестанским родственникам, и родственникам с Украины, и чтобы свои молодежные интересы не ущемить. Думали, что жених и невеста наденут национальные костюмы, но пока окончательного решения нет.На вопрос о национальности будущих детей Рома и Шахри недоуменно переглядываются и не дают однозначного ответа: украинцы, молдаване, аварцы…"Я очень хочу детей, пятерых. И хотела бы, чтобы были волосы мои, каштановые, а глаза Ромины - голубые. Мне кажется, это очень красиво", - вслух мечтает Шахри.А еще, если у Шахри родится девочка, то ставшая бабушкой Лейла, как в свое время пожилая Муминат, сможет оберечь свою внучку от всего дурного с помощью заговоренной воды. По аварскому обычаю.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, крым многонациональный, авторы, культура, общество, семья, дагестан