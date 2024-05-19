https://crimea.ria.ru/20240519/krymskiy-most-otkryt-dlya-proezda-avtotransporta-1137315660.html

Крымский мост открыт для проезда автотранспорта

Крымский мост открыт для проезда автотранспорта - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Крымский мост открыт для проезда автотранспорта

Движение автомашин по Крымскому мосту возобновлено после временного ограничения проезда. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T01:00

2024-05-19T01:00

2024-05-19T01:00

крымский мост

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Движение автомашин по Крымскому мосту возобновлено после временного ограничения проезда. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Водителям и пассажирам автомобилей, оказавшимся в зоне досмотра или на мосту во время приостановки движения, необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240519/razvozhaev-rasskazal-o-posledstaiyakh-raketnoy-ataki-na-sevastopol-1137386837.html

крымский мост

крым

керчь

керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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