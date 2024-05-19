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Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
Крымский мост открыт для проезда автотранспорта - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
Движение автомашин по Крымскому мосту возобновлено после временного ограничения проезда. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T01:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Движение автомашин по Крымскому мосту возобновлено после временного ограничения проезда. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Водителям и пассажирам автомобилей, оказавшимся в зоне досмотра или на мосту во время приостановки движения, необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240519/razvozhaev-rasskazal-o-posledstaiyakh-raketnoy-ataki-na-sevastopol-1137386837.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, новости, новости крыма, крым, керчь, керченский пролив, безопасность республики крым и севастополя, логистика
Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
Движение автомобилей на Крымском мосту возобновили