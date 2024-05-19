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Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье преимущественно без осадков. Погода в Крыму будет обуславливаться южной периферией Скандинавского антициклона. В южных районах Крыма сохранится... РИА Новости Крым, 19.05.2024
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье преимущественно без осадков. Погода в Крыму будет обуславливаться южной периферией Скандинавского антициклона. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9; днем +21...+23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +8...+13 градусов, днем +19...+25.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 19.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья МининаВесна в ботсаду ТНУ
Весна в ботсаду ТНУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Наталья Минина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье преимущественно без осадков. Погода в Крыму будет обуславливаться южной периферией Скандинавского антициклона. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +20…+25, ночи еще прохладные: +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9; днем +21...+23.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +8...+13 градусов, днем +19...+25.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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