https://crimea.ria.ru/20240519/pogoda-v-krymu-v-voskresene-1137360993.html
Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье преимущественно без осадков. Погода в Крыму будет обуславливаться южной периферией Скандинавского антициклона. В южных районах Крыма сохранится... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T00:01
2024-05-19T00:01
2024-05-19T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110007/18/1100071860_0:170:1629:1086_1920x0_80_0_0_2672c0f753f4689e07161892e36453e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье преимущественно без осадков. Погода в Крыму будет обуславливаться южной периферией Скандинавского антициклона. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9; днем +21...+23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +8...+13 градусов, днем +19...+25.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110007/18/1100071860_0:0:1449:1086_1920x0_80_0_0_6d99a48fbf1b871899ae170eddf92d8d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье преимущественно без осадков. Погода в Крыму будет обуславливаться южной периферией Скандинавского антициклона. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +20…+25, ночи еще прохладные: +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9; днем +21...+23.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +8...+13 градусов, днем +19...+25.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.