https://crimea.ria.ru/20240519/v-krymu-stali-rezhe-ubivat-i-grabit-1137272757.html

В Крыму стали реже убивать и грабить

В Крыму стали реже убивать и грабить - РИА Новости Крым, 19.05.2024

В Крыму стали реже убивать и грабить

В Крыму с начала года уменьшилось число краж, угонов, грабежей и убийств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T08:39

2024-05-19T08:39

2024-05-19T08:39

прокуратура республики крым

статистика

новости

преступность

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134456845_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d15241dd98897c010551bc03957cd6da.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года уменьшилось число краж, угонов, грабежей и убийств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Кроме того снижается чило тяжких и особо тяжких преступлений. Статистика убийств с начала года снизилась на 18,5%, изнасилований – на 66,7 %. Органами правоохраны выявлено 636 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 382 факта их сбыта.При этом число "пьяных" преступлений снизилось на 3%, совершенных в состоянии наркотического и токсического опьянения – на 50%.На 15,4% реже в Крыму фиксируют нарушения ПДД, число преступлений в общественных местах снизилось на 17,5%, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на четверть. Также на 8,6% реже преступления совершали рецидивисты.По итогам первых трех месяцев года в Крыму было зарегистрировано 5,5 тысяч преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляла 74,7%Читайте также на РИА Новости Крым:Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в КрымуКак нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полицияВ России растет число преступлений с участием подростков – Бастрыкин

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, статистика, новости, преступность, крым