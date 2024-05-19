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В Крыму стали реже убивать и грабить - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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В Крыму стали реже убивать и грабить
В Крыму стали реже убивать и грабить - РИА Новости Крым, 19.05.2024
В Крыму стали реже убивать и грабить
В Крыму с начала года уменьшилось число краж, угонов, грабежей и убийств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T08:39
2024-05-19T08:39
прокуратура республики крым
статистика
новости
преступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года уменьшилось число краж, угонов, грабежей и убийств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Кроме того снижается чило тяжких и особо тяжких преступлений. Статистика убийств с начала года снизилась на 18,5%, изнасилований – на 66,7 %. Органами правоохраны выявлено 636 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 382 факта их сбыта.При этом число "пьяных" преступлений снизилось на 3%, совершенных в состоянии наркотического и токсического опьянения – на 50%.На 15,4% реже в Крыму фиксируют нарушения ПДД, число преступлений в общественных местах снизилось на 17,5%, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на четверть. Также на 8,6% реже преступления совершали рецидивисты.По итогам первых трех месяцев года в Крыму было зарегистрировано 5,5 тысяч преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляла 74,7%Читайте также на РИА Новости Крым:Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в КрымуКак нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полицияВ России растет число преступлений с участием подростков – Бастрыкин
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прокуратура республики крым, статистика, новости, преступность, крым
В Крыму стали реже убивать и грабить

В Крыму с начала года уменьшилось число грабежей и убийств – прокуратура

08:39 19.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года уменьшилось число краж, угонов, грабежей и убийств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"На территории республики уменьшилось число зарегистрированных краж на 6,4%, грабежей – на 33,8%, разбоев – на 41,7%, фактов незаконного завладения транспортным средством – на 42,2%", – сказано в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того снижается чило тяжких и особо тяжких преступлений. Статистика убийств с начала года снизилась на 18,5%, изнасилований – на 66,7 %. Органами правоохраны выявлено 636 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 382 факта их сбыта.
При этом число "пьяных" преступлений снизилось на 3%, совершенных в состоянии наркотического и токсического опьянения – на 50%.
На 15,4% реже в Крыму фиксируют нарушения ПДД, число преступлений в общественных местах снизилось на 17,5%, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на четверть. Также на 8,6% реже преступления совершали рецидивисты.

"Всего за 4 месяца 2024 года на территории Крыма зарегистрировано 7,4 тыс преступлений, из них почти 3,6 тыс – против собственности, раскрываемость которых составила 60,9%. Общереспубликанская раскрываемость составляет 69,8%", – подытожили в пресс-службе.

По итогам первых трех месяцев года в Крыму было зарегистрировано 5,5 тысяч преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляла 74,7%
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