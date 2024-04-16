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В России растет число преступлений с участием подростков – Бастрыкин

В России растет число преступлений с участием подростков – Бастрыкин - РИА Новости Крым, 16.04.2024

В России растет число преступлений с участием подростков – Бастрыкин

В последние годы отмечается небольшой рост числа сообщений о преступлениях с участием несовершеннолетних, а также количества уголовных дел, которые возбуждены... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T09:56

2024-04-16T09:56

2024-04-16T09:56

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

дети

преступность

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В последние годы отмечается небольшой рост числа сообщений о преступлениях с участием несовершеннолетних, а также количества уголовных дел, которые возбуждены по итогам их рассмотрения. Кто в этом виноват и что делать, рассказал в интервью газете "Комсомольская правда" председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.По информации Следственного комитета, в России на профилактическом учете сейчас состоят более 400 тысяч подростков, четверть из них повторно преступают закон.Культ насилияАлександр Бастрыкин отмечает, что деструктивная модель поведения подростков формируется в том числе по причине того, что молодое поколение не получает такого воспитания, которое бы позволило сформировать навыки культурного общения, здоровую психологическую адаптацию в социуме, позитивное мировоззрение, интеллектуальное любопытство."Телевидение, интернет, социальные сети стали источниками для подражания, которые культивируют насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность", - говорит председатель СК РФ.Кроме того, по его словам, внимание юного поколения привлекают фильмы и компьютерные игры с элементами насилия, террора, где в процессе игры, например, идет стрельба в гражданских лиц или представителей правоохранительных органов.Также на подростков, по мнению председателя СК, негативно влияют, фильмы на бандитскую тематику. Совершению преступлений способствует и безнадзорность юных правонарушителей, проблемы социального неблагополучия и жизнеобеспечения их семей.Профилактика подростковой преступности"В настоящее время в Госдуме подготовлен законопроект, который предусматривает привлечение наставников и общественных организаций к профилактической работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию", - сообщил он.Кроме того, для снижения уровня преступности среди подростков, по словам главы ведомства, необходимо усиливать роль подразделений по делам несовершеннолетних МВД России."Необходимо расширить категории детей, которые могут помещаться в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей по решению суда, например, неоднократно совершившие административные правонарушения. С такими ребятами будут работать психологи и другие специалисты, которые смогут на ранних стадиях скорректировать деструктивное поведение", - говорит Бастрыкин.Кроме того, по его мнению, важно "шире использовать механизм привлечения волонтерских организаций к профилактической работе с детьми, в том числе для социальной адаптации детей-сирот и всех молодых людей, кто находится в трудной жизненной ситуации".Александр Бастрыкин поручил подразделениям центрального аппарата тщательно проанализировать материалы уголовных дел, которые расследуются по данным фактам, обобщить необходимую информацию, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению каждого из этих преступлений."Информация будет направлена в соответствующие органы для учета при организации дальнейшей профилактической работы", - заключил председатель СК РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Провокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуУгоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в КрымуКак часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, дети, преступность, новости, россия