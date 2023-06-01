https://crimea.ria.ru/20230601/ugony-khischeniya-i-narkotiki-podrostkovaya-prestupnost-v-krymu-1129114895.html

Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму

Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму

В Крыму несовершеннолетние за 2022 год совершили 106 уголовных преступлений, чаще всего это были хищения, угоны и распространение наркотиков. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T08:24

2023-06-01T08:24

2023-06-01T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ,1 июн – РИА Новости Крым. В Крыму несовершеннолетние за 2022 год совершили 106 уголовных преступлений, чаще всего это были хищения, угоны и распространение наркотиков. Об этом рассказал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев в интервью РИА Новости Крым."Порядка 100 дел возбуждено по преступлениям, совершенным самими несовершеннолетними. В большинстве своем это хищение имущества и распространение наркотиков", - отметил он.Возраст несовершеннолетних, совершающих преступления, - от 14 до 17 лет. Некоторые из них ранее в поле зрения полиции не попадали.За четыре месяца этого года возбуждено 38 дел с участием несовершеннолетних.Глава ведомства также проинформировал, что благодаря принятым мерам профилактики число зарегистрированных сообщений по фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних снизилось на 19%."В 2022 году было зарегистрировано 230 сообщений по фактам ухода несовершеннолетних, по семи случаям возбуждались уголовные дела для проверки информации следственным путем. На данный момент все дети найдены", - проинформировал Терентьев.Полное интервью руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева читайте на РИА Новости Крым в 12:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки, "гастролеры" и местные: кто обманывает доверчивых крымчанПопытка диверсии в Калужской области: ФСБ задержала подросткаВ Севастополе подростка осудят за ДТП с тяжелыми последствиями

https://crimea.ria.ru/20230502/podrostok-za-rulem-podrobnosti-dtp-s-nesovershennoletnimi-v-krymu-1128474768.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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