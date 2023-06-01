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Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму
Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму
В Крыму несовершеннолетние за 2022 год совершили 106 уголовных преступлений, чаще всего это были хищения, угоны и распространение наркотиков. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T08:24
2023-06-01T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ,1 июн – РИА Новости Крым. В Крыму несовершеннолетние за 2022 год совершили 106 уголовных преступлений, чаще всего это были хищения, угоны и распространение наркотиков. Об этом рассказал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев в интервью РИА Новости Крым."Порядка 100 дел возбуждено по преступлениям, совершенным самими несовершеннолетними. В большинстве своем это хищение имущества и распространение наркотиков", - отметил он.Возраст несовершеннолетних, совершающих преступления, - от 14 до 17 лет. Некоторые из них ранее в поле зрения полиции не попадали.За четыре месяца этого года возбуждено 38 дел с участием несовершеннолетних.Глава ведомства также проинформировал, что благодаря принятым мерам профилактики число зарегистрированных сообщений по фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних снизилось на 19%."В 2022 году было зарегистрировано 230 сообщений по фактам ухода несовершеннолетних, по семи случаям возбуждались уголовные дела для проверки информации следственным путем. На данный момент все дети найдены", - проинформировал Терентьев.Полное интервью руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева читайте на РИА Новости Крым в 12:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки, "гастролеры" и местные: кто обманывает доверчивых крымчанПопытка диверсии в Калужской области: ФСБ задержала подросткаВ Севастополе подростка осудят за ДТП с тяжелыми последствиями
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Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму

Глава СК Крыма Терентьев: за 2022 год несовершеннолетние совершили 106 преступлений

08:24 01.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники в руках
Наручники в руках - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,1 июн – РИА Новости Крым. В Крыму несовершеннолетние за 2022 год совершили 106 уголовных преступлений, чаще всего это были хищения, угоны и распространение наркотиков. Об этом рассказал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев в интервью РИА Новости Крым.
"Порядка 100 дел возбуждено по преступлениям, совершенным самими несовершеннолетними. В большинстве своем это хищение имущества и распространение наркотиков", - отметил он.
Возраст несовершеннолетних, совершающих преступления, - от 14 до 17 лет. Некоторые из них ранее в поле зрения полиции не попадали.
"Подростки 14-17 лет из неполных семей или оставшиеся без должного внимания родителей, совершают угоны автомобилей, кражи и грабежи. Они предоставлены сами себе, и под чужим влиянием идут на правонарушения", - добавил Терентьев.
За четыре месяца этого года возбуждено 38 дел с участием несовершеннолетних.
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Глава ведомства также проинформировал, что благодаря принятым мерам профилактики число зарегистрированных сообщений по фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних снизилось на 19%.
"В 2022 году было зарегистрировано 230 сообщений по фактам ухода несовершеннолетних, по семи случаям возбуждались уголовные дела для проверки информации следственным путем. На данный момент все дети найдены", - проинформировал Терентьев.
Полное интервью руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева читайте на РИА Новости Крым в 12:00.
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