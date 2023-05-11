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В Севастополе подростка осудят за ДТП с тяжелыми последствиями - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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В Севастополе подростка осудят за ДТП с тяжелыми последствиями
В Севастополе подростка осудят за ДТП с тяжелыми последствиями - РИА Новости Крым, 11.05.2023
В Севастополе подростка осудят за ДТП с тяжелыми последствиями
В Севастополе осудят подростка-мотоциклиста за ДТП, в котором его несовершеннолетний пассажир получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T15:08
2023-05-11T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят подростка-мотоциклиста за ДТП, в котором его несовершеннолетний пассажир получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Юный мотоциклист 2005 года рождения обвиняется по уголовной статье в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Как установило следствие, молодой человек катался по городу на мотоцикле, не имея водительского удостоверения. Более того, с ним находился несовершеннолетний пассажир без мотошлема.В результате подросток-пассажир получил "телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", уточнили в ведомстве.Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Предварительное следствие провели сотрудники регионального СУ УМВД России. Теперь материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора направлены в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее в Крыму подростки на "ВАЗе" съехали с дороги в кювет и перевернулись. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе маршрутка врезалась в дерево: много пострадавших В Севастополе на "зебре" сбит ребенок - пьяный водитель хотел скрыться В Крыму иномарка сбила подростка
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе подростка осудят за ДТП с тяжелыми последствиями

В Севастополе подростка осудят по уголовной статье за ДТП с тяжелыми последствиями

15:08 11.05.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят подростка-мотоциклиста за ДТП, в котором его несовершеннолетний пассажир получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Юный мотоциклист 2005 года рождения обвиняется по уголовной статье в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Как установило следствие, молодой человек катался по городу на мотоцикле, не имея водительского удостоверения. Более того, с ним находился несовершеннолетний пассажир без мотошлема.
"Двигаясь по ул. Тульской, на перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу автомобилю, который ехал по главной дороге, в результате чего произошло столкновение транспортных средств", – рассказали в прокуратуре.
В результате подросток-пассажир получил "телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Предварительное следствие провели сотрудники регионального СУ УМВД России. Теперь материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора направлены в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Ранее в Крыму подростки на "ВАЗе" съехали с дороги в кювет и перевернулись.
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