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В Севастополе на "зебре" сбит ребенок - пьяный водитель хотел скрыться - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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В Севастополе на "зебре" сбит ребенок - пьяный водитель хотел скрыться
В Севастополе на "зебре" сбит ребенок - пьяный водитель хотел скрыться - РИА Новости Крым, 02.04.2023
В Севастополе на "зебре" сбит ребенок - пьяный водитель хотел скрыться
Севастопольские правоохранители проводят проверку по факту наезда на подростка на пешеходном переходе. Как сообщает пресс-служба полиции города, водитель... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T22:07
2023-04-02T22:07
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители проводят проверку по факту наезда на подростка на пешеходном переходе. Как сообщает пресс-служба полиции города, водитель автомобиля предварительно был пьян и хотел скрыться с места происшествия.Сигнал о происшествии в районе дома № 35 по проспекту Острякова поступил полицейским 2 апреля в 13.50. Как выяснилось, 51-летний водитель "Шкоды" решил пресечь "зебру" на запрещающий сигнал светофора. В это время по переходу уже начали движение пешеходы.По данным пресс-службы, скрыться водителю не дали очевидцы происшествия, они удерживали нарушителя до прибытия экипажа ДПС и вызвали скорую помощь пострадавшему, которому потребовалась госпитализация. Правоохранители продолжают устанавливать детали ДТП. Предварительно, водитель в момент аварии находился в состоянии опьянения.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТППочти 200 человек погибли на дорогах Крыма за годПешеход попал под колеса легкового авто в Симферополе
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, крым, новости крыма, умвд россии по севастополю
В Севастополе на "зебре" сбит ребенок - пьяный водитель хотел скрыться

МВД: Полиция проводит проверку по факту наезда на подростка на пешеходном переходе

22:07 02.04.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников полиции
Автомобиль сотрудников полиции
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители проводят проверку по факту наезда на подростка на пешеходном переходе. Как сообщает пресс-служба полиции города, водитель автомобиля предварительно был пьян и хотел скрыться с места происшествия.
Сигнал о происшествии в районе дома № 35 по проспекту Острякова поступил полицейским 2 апреля в 13.50. Как выяснилось, 51-летний водитель "Шкоды" решил пресечь "зебру" на запрещающий сигнал светофора. В это время по переходу уже начали движение пешеходы.
"Во время запрещенного маневра правонарушитель допустил наезд на одного из пешеходов – подростка, предположительно 12-летнего возраста. После ДТП водитель не остановился для оказания помощи потерпевшему ребенку, а свернул в ближайший двор, припарковал автомобиль и попытался уйти", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, скрыться водителю не дали очевидцы происшествия, они удерживали нарушителя до прибытия экипажа ДПС и вызвали скорую помощь пострадавшему, которому потребовалась госпитализация. Правоохранители продолжают устанавливать детали ДТП. Предварительно, водитель в момент аварии находился в состоянии опьянения.
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