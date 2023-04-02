https://crimea.ria.ru/20230402/v-sevastopole-na-zebre-sbit-rebenok---pyanyy-voditel-khotel-skrytsya-1127937548.html

В Севастополе на "зебре" сбит ребенок - пьяный водитель хотел скрыться

В Севастополе на "зебре" сбит ребенок - пьяный водитель хотел скрыться - РИА Новости Крым, 02.04.2023

В Севастополе на "зебре" сбит ребенок - пьяный водитель хотел скрыться

Севастопольские правоохранители проводят проверку по факту наезда на подростка на пешеходном переходе. Как сообщает пресс-служба полиции города, водитель... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T22:07

2023-04-02T22:07

2023-04-02T22:07

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители проводят проверку по факту наезда на подростка на пешеходном переходе. Как сообщает пресс-служба полиции города, водитель автомобиля предварительно был пьян и хотел скрыться с места происшествия.Сигнал о происшествии в районе дома № 35 по проспекту Острякова поступил полицейским 2 апреля в 13.50. Как выяснилось, 51-летний водитель "Шкоды" решил пресечь "зебру" на запрещающий сигнал светофора. В это время по переходу уже начали движение пешеходы.По данным пресс-службы, скрыться водителю не дали очевидцы происшествия, они удерживали нарушителя до прибытия экипажа ДПС и вызвали скорую помощь пострадавшему, которому потребовалась госпитализация. Правоохранители продолжают устанавливать детали ДТП. Предварительно, водитель в момент аварии находился в состоянии опьянения.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТППочти 200 человек погибли на дорогах Крыма за годПешеход попал под колеса легкового авто в Симферополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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