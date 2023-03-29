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Пьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТП - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Пьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТП
Пьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТП - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Пьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТП
В Севастополе осудят 53-летнего жителя поселка Кача, который, сев за руль в нетрезвом состоянии, сбил подвыпившего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T19:37
2023-03-29T19:37
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севастополь
происшествия
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дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят 53-летнего жителя поселка Кача, который, сев за руль в нетрезвом состоянии, сбил подвыпившего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Как установило следствие, инцидент произошел в июле 2022 года. Ночью, двигаясь за рулем автомобиля по трассе в сторону Орловки, водитель сбил пешехода, который шел впереди в попутном направлении по дороге.Прокуратура направила уголовное дело в Нахимовский районный суд Севастополя.Накануне вечером в Симферополе на улице Маршала Василевского 22-летний водитель наехал на 30-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Ранее в Нижнегорском районе Крыма нетрезвый водитель сбил семью из пяти человек, в том числе троих несовершеннолетних. Инцидент произошел на улице Центральная в селе Емельяновка. Все дети из пострадавшей семьи находятся в тяжелом состоянии в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Состояние женщины медики оценивают как средней степени тяжести, у мужчины – травмы легкие. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он задержан и помещен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасателиПочти 200 человек погибли на дорогах Крыма за годСтрашное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура
https://crimea.ria.ru/20230317/pyanyy-nasmert-sbil-pensionerku-sevastopoltsu-grozit-do-12-let-za-dtp-1127600867.html
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4.7
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севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, общество, нахимовский районный суд севастополя
Пьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТП

В Севастополе в суд передали дело о наезде пьяного водителя на подвыпившего пешехода

19:37 29.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят 53-летнего жителя поселка Кача, который, сев за руль в нетрезвом состоянии, сбил подвыпившего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Как установило следствие, инцидент произошел в июле 2022 года. Ночью, двигаясь за рулем автомобиля по трассе в сторону Орловки, водитель сбил пешехода, который шел впереди в попутном направлении по дороге.
"При этом и водитель, и пешеход находились в состоянии опьянения. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
Прокуратура направила уголовное дело в Нахимовский районный суд Севастополя.
Уголовный кодекс Российской Федерации
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Накануне вечером в Симферополе на улице Маршала Василевского 22-летний водитель наехал на 30-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
Ранее в Нижнегорском районе Крыма нетрезвый водитель сбил семью из пяти человек, в том числе троих несовершеннолетних. Инцидент произошел на улице Центральная в селе Емельяновка. Все дети из пострадавшей семьи находятся в тяжелом состоянии в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Состояние женщины медики оценивают как средней степени тяжести, у мужчины – травмы легкие. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он задержан и помещен под стражу.
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