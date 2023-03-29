https://crimea.ria.ru/20230329/pyanyy-naekhal-na-pyanogo-v-sevastopole-voditelya-osudyat-za-dtp-1127852737.html

Пьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТП

Пьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТП - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Пьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТП

В Севастополе осудят 53-летнего жителя поселка Кача, который, сев за руль в нетрезвом состоянии, сбил подвыпившего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T19:37

2023-03-29T19:37

2023-03-29T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят 53-летнего жителя поселка Кача, который, сев за руль в нетрезвом состоянии, сбил подвыпившего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Как установило следствие, инцидент произошел в июле 2022 года. Ночью, двигаясь за рулем автомобиля по трассе в сторону Орловки, водитель сбил пешехода, который шел впереди в попутном направлении по дороге.Прокуратура направила уголовное дело в Нахимовский районный суд Севастополя.Накануне вечером в Симферополе на улице Маршала Василевского 22-летний водитель наехал на 30-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Ранее в Нижнегорском районе Крыма нетрезвый водитель сбил семью из пяти человек, в том числе троих несовершеннолетних. Инцидент произошел на улице Центральная в селе Емельяновка. Все дети из пострадавшей семьи находятся в тяжелом состоянии в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Состояние женщины медики оценивают как средней степени тяжести, у мужчины – травмы легкие. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он задержан и помещен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасателиПочти 200 человек погибли на дорогах Крыма за годСтрашное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура

https://crimea.ria.ru/20230317/pyanyy-nasmert-sbil-pensionerku-sevastopoltsu-grozit-do-12-let-za-dtp-1127600867.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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