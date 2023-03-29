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Почти 200 человек погибли на дорогах Крыма за год
Почти 200 человек погибли на дорогах Крыма за год - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Почти 200 человек погибли на дорогах Крыма за год
В Крыму в минувшем году произошло 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 199 человек и еще 1,9 тысяч получили травмы. Об этом говорится РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T14:12
2023-03-29T14:12
2023-03-29T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в минувшем году произошло 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 199 человек и еще 1,9 тысяч получили травмы. Об этом говорится в отчете главы МВД по республике Игоря Илларионова, утвержденном на сессии парламента региона в среду.По данным руководителя ведомства, тяжесть последствий дорожных аварий в Крыму незначительно сократилась – с 9,6 до 9,3 погибших на 100 пострадавших.В МВД уточнили, что пьяные водители за год совершили 187 ДТП, в которых погибли 40 человек и получили травмы 241.Было пресечено почти 300 тысяч нарушений ПДД, в том числе 7,7 тысячи фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии. Также зафиксировано более 4,5 тысячи нарушений правил перевозки детей, 76 фактов нарушений правил проезда железнодорожных переездов. Всего в течение года за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлекли почти 3 миллиона человек. Общая сумма наложенных штрафов по судебным решениям превысила 201 млн рублей. Более 5 тысяч нарушителей лишены водительских прав.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером 28 марта на железнодорожном переезде в Джанкойском районе произошла авария. Водитель легкового такси, видя движущийся поезд сообщением Севастополь - Санкт-Петербург, попытался проскочить переезд на красный запрещающий сигнал светофора. Находившиеся в машине двое взрослых и двое детей погибли.Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства при организации перевозок граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусомСмертельное ДТП с пятью авто в Симферополе – возбуждено делоБолее 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю
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дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, мвд по республике крым, общество, происшествия
Почти 200 человек погибли на дорогах Крыма за год
МВД по Крыму: в 2022 году на дорогах республики в авариях погибли 199 человек
14:12 29.03.2023 (обновлено: 14:21 29.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в минувшем году произошло 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 199 человек и еще 1,9 тысяч получили травмы. Об этом говорится в отчете главы МВД по республике Игоря Илларионова, утвержденном на сессии парламента региона в среду.
"В 2022 году совершено 1522 дорожно-транспортных происшествия, что на 5,3% меньше, чем годом ранее. В ДТП погибли 199 и получили травмы 1932 человека", – говорится в документе.
По данным руководителя ведомства, тяжесть последствий дорожных аварий в Крыму незначительно сократилась – с 9,6 до 9,3 погибших на 100 пострадавших.
В МВД уточнили, что пьяные водители за год совершили 187 ДТП, в которых погибли 40 человек и получили травмы 241.
Было пресечено почти 300 тысяч нарушений ПДД, в том числе 7,7 тысячи фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии. Также зафиксировано более 4,5 тысячи нарушений правил перевозки детей, 76 фактов нарушений правил проезда железнодорожных переездов.
Всего в течение года за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлекли почти 3 миллиона человек. Общая сумма наложенных штрафов по судебным решениям превысила 201 млн рублей. Более 5 тысяч нарушителей лишены водительских прав.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером 28 марта на железнодорожном переезде в Джанкойском районе произошла авария. Водитель легкового такси, видя движущийся поезд сообщением Севастополь - Санкт-Петербург, попытался проскочить переезд на красный запрещающий сигнал светофора. Находившиеся в машине двое взрослых и двое детей погибли.
Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Прокуратура начала проверку
исполнения требований законодательства при организации перевозок граждан.
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