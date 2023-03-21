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Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю
Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю
В Севастополе на минувшей неделе в ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T08:15
2023-03-21T08:15
умвд россии по севастополю
ситуация на дорогах крыма
севастополь
безопасность
дтп в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе на минувшей неделе в ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.В ведомстве уточнили, что ранения получили 10-летний пешеход и пятилетний пассажир.Всего за неделю сотрудники ГИБДД выявили свыше 700 правонарушений. На этой неделе в регионе проведут ряд профилактических мероприятий, в том числе проверят работу перевозчиков, обратят внимание на перевозку детей и будут выявлять пьяных водителей, предупредили в УМВД. В ведомстве напомнили, что перевозить детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) полагается только в детских удерживающих устройствах по весу и росту ребенка. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.По статистике наибольшую долю всех ДТП в Севастополе составляют аварии, связанные с выездом участников дорожного движения на встречную полосу для совершения обгон. Самыми аварийными госавтоинспекторы называют два района Севастополя, из которых как правило осуществляется выезд из города, - Балаклавский и Нахимовский.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощиКаждое двенадцатое ДТП в Севастополе устроил пьяный водительВсе больше детей травмируется на дорогах Севастополя - ГИБДД
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РИА Новости Крым
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96
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умвд россии по севастополю, севастополь, безопасность, дтп в крыму и севастополе, общество, гибдд, транспорт, новости крыма
Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю

В Севастополе за неделю выявили свыше 700 нарушений ПДД

08:15 21.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе на минувшей неделе в ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
В ведомстве уточнили, что ранения получили 10-летний пешеход и пятилетний пассажир.
Всего за неделю сотрудники ГИБДД выявили свыше 700 правонарушений.
"27 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, двое из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность. 89 нарушили правила проезда пешеходного перехода, 30 пешеходов перешли проезжую часть дороги в неположенном месте, 28 водителей выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД", - перечислили в полиции.
На этой неделе в регионе проведут ряд профилактических мероприятий, в том числе проверят работу перевозчиков, обратят внимание на перевозку детей и будут выявлять пьяных водителей, предупредили в УМВД.
В ведомстве напомнили, что перевозить детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) полагается только в детских удерживающих устройствах по весу и росту ребенка. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.
По статистике наибольшую долю всех ДТП в Севастополе составляют аварии, связанные с выездом участников дорожного движения на встречную полосу для совершения обгон. Самыми аварийными госавтоинспекторы называют два района Севастополя, из которых как правило осуществляется выезд из города, - Балаклавский и Нахимовский.
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