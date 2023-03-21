https://crimea.ria.ru/20230321/bolee-700-narusheniy-pdd-v-sevastopole-priveli-statistiku-za-nedelyu-1127658543.html

Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю

Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю

В Севастополе на минувшей неделе в ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T08:15

2023-03-21T08:15

2023-03-21T08:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе на минувшей неделе в ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.В ведомстве уточнили, что ранения получили 10-летний пешеход и пятилетний пассажир.Всего за неделю сотрудники ГИБДД выявили свыше 700 правонарушений. На этой неделе в регионе проведут ряд профилактических мероприятий, в том числе проверят работу перевозчиков, обратят внимание на перевозку детей и будут выявлять пьяных водителей, предупредили в УМВД. В ведомстве напомнили, что перевозить детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) полагается только в детских удерживающих устройствах по весу и росту ребенка. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.По статистике наибольшую долю всех ДТП в Севастополе составляют аварии, связанные с выездом участников дорожного движения на встречную полосу для совершения обгон. Самыми аварийными госавтоинспекторы называют два района Севастополя, из которых как правило осуществляется выезд из города, - Балаклавский и Нахимовский.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощиКаждое двенадцатое ДТП в Севастополе устроил пьяный водительВсе больше детей травмируется на дорогах Севастополя - ГИБДД

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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