https://crimea.ria.ru/20230321/bolee-700-narusheniy-pdd-v-sevastopole-priveli-statistiku-za-nedelyu-1127658543.html
Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю
Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю
В Севастополе на минувшей неделе в ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T08:15
2023-03-21T08:15
2023-03-21T08:15
умвд россии по севастополю
ситуация на дорогах крыма
севастополь
безопасность
дтп в крыму и севастополе
общество
гибдд
транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123096455_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_95361d5788b0ac9c515fe940eb2e3b6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе на минувшей неделе в ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.В ведомстве уточнили, что ранения получили 10-летний пешеход и пятилетний пассажир.Всего за неделю сотрудники ГИБДД выявили свыше 700 правонарушений. На этой неделе в регионе проведут ряд профилактических мероприятий, в том числе проверят работу перевозчиков, обратят внимание на перевозку детей и будут выявлять пьяных водителей, предупредили в УМВД. В ведомстве напомнили, что перевозить детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) полагается только в детских удерживающих устройствах по весу и росту ребенка. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.По статистике наибольшую долю всех ДТП в Севастополе составляют аварии, связанные с выездом участников дорожного движения на встречную полосу для совершения обгон. Самыми аварийными госавтоинспекторы называют два района Севастополя, из которых как правило осуществляется выезд из города, - Балаклавский и Нахимовский.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощиКаждое двенадцатое ДТП в Севастополе устроил пьяный водительВсе больше детей травмируется на дорогах Севастополя - ГИБДД
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123096455_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_02c4b647ce2418be1292927f2358859d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умвд россии по севастополю, севастополь, безопасность, дтп в крыму и севастополе, общество, гибдд, транспорт, новости крыма
Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю
В Севастополе за неделю выявили свыше 700 нарушений ПДД
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе на минувшей неделе в ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
В ведомстве уточнили, что ранения получили 10-летний пешеход и пятилетний пассажир.
Всего за неделю сотрудники ГИБДД выявили свыше 700 правонарушений.
"27 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, двое из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность. 89 нарушили правила проезда пешеходного перехода, 30 пешеходов перешли проезжую часть дороги в неположенном месте, 28 водителей выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД", - перечислили в полиции.
На этой неделе в регионе проведут ряд профилактических мероприятий, в том числе проверят работу перевозчиков, обратят внимание на перевозку детей и будут выявлять пьяных водителей, предупредили в УМВД.
В ведомстве напомнили, что перевозить детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) полагается только в детских удерживающих устройствах по весу и росту ребенка. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.
По статистике наибольшую долю всех ДТП в Севастополе составляют аварии, связанные с выездом участников дорожного движения на встречную полосу для совершения обгон. Самыми аварийными
госавтоинспекторы называют два района Севастополя, из которых как правило осуществляется выезд из города, - Балаклавский и Нахимовский.
Читайте также на РИА Новости Крым: