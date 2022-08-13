https://crimea.ria.ru/20220813/spasti-zhizn-ekspert-nazval-glavnye-oshibki-pri-okazanii-pervoy-pomoschi-1124150412.html

Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощи

Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощи - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощи

Базовые навыки оказания первой помощи должны стать частью учебной программы не только в школах, но и в вузах, а также при прохождении срочной военной службы,... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T19:18

2022-08-13T19:18

2022-08-13T19:18

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Базовые навыки оказания первой помощи должны стать частью учебной программы не только в школах, но и в вузах, а также при прохождении срочной военной службы, это помогло бы спасти тысячи человеческих жизней. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор учебного центра тактической медицины Артем Катулин, а также назвал главные ошибки, которые чаще всего совершаются людьми, столкнувшимися с необходимостью экстренно кому-то помочь.По мнению Катулина, многих трагедий можно было бы избежать, если уделять большее внимание специальной подготовке граждан."По ОБЖ есть прекрасный учебник для 8-9 классов, сейчас разрабатывается для 10-11, но проблема в том, что в школах нет профессиональных инструкторов. Нигде в высших и средних учебных заведениях вообще нет такого обучения. Большинство из нас имеют водительские права и сдавали медицинский минимум, но мы же знаем, как эти инструктажи проводятся - для "галочки". Надо создавать идеологию, которая мотивировала бы людей учиться оказывать помощь. На всех этапах, в том числе в школах, должен быть единый план обучения, чтобы эти знания были доведены до автоматизма", - считает эксперт.Кроме того, по его словам, курс оказания первой помощи должен быть внедрен в программу прохождения срочной воинской службы."За время, пока ребята проходят срочную службу, можно пройти штатный курс первой помощи. При окончании службы они уже уезжают с дополнительной профессией инструктора первой помощи", - отметил гость эфира.Также он объяснил главные ошибки, которые при оказании первой помощи совершают люди без специальных навыков.Он также посоветовал самообразовываться, в том числе с помощью обучающих видео в интернете.

https://crimea.ria.ru/20220702/kak-pomoch-cheloveku-pri-obmoroke-1123728040.html

https://crimea.ria.ru/20220702/snyat-spazm-za-neskolko-minut-v-rf-izobreli-gadzhet-protiv-boli-v-myshtsakh-1123727073.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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