https://crimea.ria.ru/20220813/spasti-zhizn-ekspert-nazval-glavnye-oshibki-pri-okazanii-pervoy-pomoschi-1124150412.html
Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощи
Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощи - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощи
Базовые навыки оказания первой помощи должны стать частью учебной программы не только в школах, но и в вузах, а также при прохождении срочной военной службы,... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T19:18
2022-08-13T19:18
2022-08-13T19:18
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Базовые навыки оказания первой помощи должны стать частью учебной программы не только в школах, но и в вузах, а также при прохождении срочной военной службы, это помогло бы спасти тысячи человеческих жизней. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор учебного центра тактической медицины Артем Катулин, а также назвал главные ошибки, которые чаще всего совершаются людьми, столкнувшимися с необходимостью экстренно кому-то помочь.По мнению Катулина, многих трагедий можно было бы избежать, если уделять большее внимание специальной подготовке граждан."По ОБЖ есть прекрасный учебник для 8-9 классов, сейчас разрабатывается для 10-11, но проблема в том, что в школах нет профессиональных инструкторов. Нигде в высших и средних учебных заведениях вообще нет такого обучения. Большинство из нас имеют водительские права и сдавали медицинский минимум, но мы же знаем, как эти инструктажи проводятся - для "галочки". Надо создавать идеологию, которая мотивировала бы людей учиться оказывать помощь. На всех этапах, в том числе в школах, должен быть единый план обучения, чтобы эти знания были доведены до автоматизма", - считает эксперт.Кроме того, по его словам, курс оказания первой помощи должен быть внедрен в программу прохождения срочной воинской службы."За время, пока ребята проходят срочную службу, можно пройти штатный курс первой помощи. При окончании службы они уже уезжают с дополнительной профессией инструктора первой помощи", - отметил гость эфира.Также он объяснил главные ошибки, которые при оказании первой помощи совершают люди без специальных навыков.Он также посоветовал самообразовываться, в том числе с помощью обучающих видео в интернете.
https://crimea.ria.ru/20220702/kak-pomoch-cheloveku-pri-obmoroke-1123728040.html
https://crimea.ria.ru/20220702/snyat-spazm-za-neskolko-minut-v-rf-izobreli-gadzhet-protiv-boli-v-myshtsakh-1123727073.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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совет эксперта, общество, здоровье
Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощи
Эксперт Катулин назвал главные ошибки при оказании первой помощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым.
Базовые навыки оказания первой помощи должны стать частью учебной программы не только в школах, но и в вузах, а также при прохождении срочной военной службы, это помогло бы спасти тысячи человеческих жизней. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил директор учебного центра тактической медицины Артем Катулин, а также назвал главные ошибки, которые чаще всего совершаются людьми, столкнувшимися с необходимостью экстренно кому-то помочь.
"За последние пять лет более 85 тысяч человек погибли на дорогах. Одна из причин - неправильно оказанная первая помощь, - приводит статистику доктор. - Если бы каждый из нас умел останавливать кровь, то представляете, какие бы мы были могущественные. Сейчас на территории проведения спецоперации ВСУ обстреливают мирные города, происходят ненужные смерти, потерянные конечности, в том числе из-за того, что люди не умеют оказывать первую помощь".
По мнению Катулина, многих трагедий можно было бы избежать, если уделять большее внимание специальной подготовке граждан.
"По ОБЖ есть прекрасный учебник для 8-9 классов, сейчас разрабатывается для 10-11, но проблема в том, что в школах нет профессиональных инструкторов. Нигде в высших и средних учебных заведениях вообще нет такого обучения. Большинство из нас имеют водительские права и сдавали медицинский минимум, но мы же знаем, как эти инструктажи проводятся - для "галочки". Надо создавать идеологию, которая мотивировала бы людей учиться оказывать помощь. На всех этапах, в том числе в школах, должен быть единый план обучения, чтобы эти знания были доведены до автоматизма", - считает эксперт.
Кроме того, по его словам, курс оказания первой помощи должен быть внедрен в программу прохождения срочной воинской службы.
"За время, пока ребята проходят срочную службу, можно пройти штатный курс первой помощи. При окончании службы они уже уезжают с дополнительной профессией инструктора первой помощи", - отметил гость эфира.
Также он объяснил главные ошибки, которые при оказании первой помощи совершают люди без специальных навыков.
"Например, во время приступа эпилепсии не надо засовывать в зубы металлические предметы и свои собственные пальцы тем более, потому что эти пальцы могу быть откушены. При автомобильной аварии, если вы находитесь в городской среде, если автомобиль не дымится, то пострадавшего не надо выдергивать, чтобы не нанести другие травмы. Если есть какие-то инородные тела, их также не нужно трогать. Если же человек подавился, стучать по спине можно, но только наклонив корпус под углом 45 градусов", - перечислил медик.
Он также посоветовал самообразовываться, в том числе с помощью обучающих видео в интернете.