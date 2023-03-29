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Страшное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура
Страшное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Страшное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура
Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства при организации перевозок граждан после столкновения поезда с легковым авто в Джанкойском... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T09:09
2023-03-29T09:09
2023-03-29T09:09
дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства при организации перевозок граждан после столкновения поезда с легковым авто в Джанкойском районе, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Авария произошла во вторник вечером на железнодорожном переезде 1388 км в районе села Вольное. Водитель автомобиля Skoda, видя движущийся поезд сообщением Севастополь - Санкт-Петербург, попытался проскочить переезд на красный запрещающий сигнал светофора. Находившиеся в машине двое взрослых и двое детей погибли. На место происшествия выезжал Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.Проверка по факту происшествия организована и Южной транспортной прокуратурой.Как сообщалось, в ДТП с участием поезда и легкового автомобиля погибли мама с двумя дочками и таксист, который вез семью. Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, машиниста и работников поезда. В связи с происшествием движение поездов было временно приостановлено. Назначен ряд экспертиз.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детейПогибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в КрымуДвижение поездов в Крыму приостановлено из-за ДТП на переезде
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Страшное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура
Прокуратура начала проверку после страшного ДТП с поездом и легковым авто под Джанкоем