Рейтинг@Mail.ru
Страшное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230329/strashnoe-dtp-s-poezdom-i-legkovushkoy-v-krymu--delom-zanyalas-prokuratura-1127828800.html
Страшное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура
Страшное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Страшное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура
Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства при организации перевозок граждан после столкновения поезда с легковым авто в Джанкойском... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T09:09
2023-03-29T09:09
дтп
дтп в крыму и севастополе
смертельное дтп с поездом и "шкодой" в крыму
джанкой
прокуратура республики крым
крым
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127828687_0:0:822:462_1920x0_80_0_0_b9ef160142928cf76d59a309b47150ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства при организации перевозок граждан после столкновения поезда с легковым авто в Джанкойском районе, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Авария произошла во вторник вечером на железнодорожном переезде 1388 км в районе села Вольное. Водитель автомобиля Skoda, видя движущийся поезд сообщением Севастополь - Санкт-Петербург, попытался проскочить переезд на красный запрещающий сигнал светофора. Находившиеся в машине двое взрослых и двое детей погибли. На место происшествия выезжал Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.Проверка по факту происшествия организована и Южной транспортной прокуратурой.Как сообщалось, в ДТП с участием поезда и легкового автомобиля погибли мама с двумя дочками и таксист, который вез семью. Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, машиниста и работников поезда. В связи с происшествием движение поездов было временно приостановлено. Назначен ряд экспертиз.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детейПогибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в КрымуДвижение поездов в Крыму приостановлено из-за ДТП на переезде
джанкой
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127828687_58:0:674:462_1920x0_80_0_0_7c2d03dd8f3dd665c384757f7c160961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дтп в крыму и севастополе, смертельное дтп с поездом и "шкодой" в крыму, джанкой, прокуратура республики крым, крым, происшествия, новости крыма
Страшное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура

Прокуратура начала проверку после страшного ДТП с поездом и легковым авто под Джанкоем

09:09 29.03.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСмертельное ДТП в Джанкое, 28.03.2023
Смертельное ДТП в Джанкое, 28.03.2023
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства при организации перевозок граждан после столкновения поезда с легковым авто в Джанкойском районе, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Авария произошла во вторник вечером на железнодорожном переезде 1388 км в районе села Вольное. Водитель автомобиля Skoda, видя движущийся поезд сообщением Севастополь - Санкт-Петербург, попытался проскочить переезд на красный запрещающий сигнал светофора. Находившиеся в машине двое взрослых и двое детей погибли. На место происшествия выезжал Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.
"Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
Проверка по факту происшествия организована и Южной транспортной прокуратурой.
Как сообщалось, в ДТП с участием поезда и легкового автомобиля погибли мама с двумя дочками и таксист, который вез семью. Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, машиниста и работников поезда. В связи с происшествием движение поездов было временно приостановлено. Назначен ряд экспертиз.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детей
Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму
Движение поездов в Крыму приостановлено из-за ДТП на переезде
 
ДТПДТП в Крыму и СевастополеСмертельное ДТП с поездом и "Шкодой" в КрымуДжанкойПрокуратура Республики КрымКрымПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе
09:59Зеленский: потеря Артемовска обернется поражением для Украины
09:31Обелиск на мысе Хрустальном в Севастополе реставрируют за 731 млн
09:09Страшное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура
08:57Пешеход попал под колеса легкового авто в Симферополе
08:47Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье
08:31Как идет строительство туристического кластера "Черноморский"
08:07ВСУ обстреляли депо в Мелитополе – город обесточен
07:59В Керчи стоят паромы, в Севастополе не ходят катера
07:46В Крыму снизился уровень безработицы
07:31Другая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологов
07:01Газификация в Севастополе: что тормозит процесс
00:01Дыхание зимы в марте: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 29 марта
23:29Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено
23:00Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму
22:30Движение поездов в Крыму приостановлено из-за ДТП на переезде
22:02Главные события Крыма: 28 марта
21:55Главные события и заявления дня: 28 марта
21:54Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детей
Лента новостейМолния