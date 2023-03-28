https://crimea.ria.ru/20230328/v-dtp-s-poezdom-v-krymu-pogibla-semya---vozbuzhdeno-delo-1127826670.html

Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму

Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму

ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в результате... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T23:00

2023-03-28T23:00

2023-03-28T23:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА новости Крым. ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в результате чего в ДТП с участием поезда и автомобиля погибли четверо человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Предварительно установлено, что авария произошла около 20.30 на железнодорожном переезде на переезде 1388 км перегона станций "Урожайная – Отрадная" в районе села Вольное Джанкойского района Крыма.В ведомстве уточнили, что это была машина такси, погиб водитель и пассажиры – мать с двумя дочерьми.Ход расследования уголовного дела взял на личный контроль руководитель ГСУ Владимир Терентьев.Ранее в МВД по Крыму сообщили, что участниками ДТП под Джанкоем стал пассажирский поезд Севастополь - Санкт-Петербург и легковой автомобиль Scoda Octavia. Источник в экстренных службах региона сообщил, что в результате столкновения погибли четыре человека, среди них двое детей. Позже эту информацию подтвердили в МЧС РК. В пресс-службе компании "Гранд сервис Экспресс" сообщили, что движение поездов на участке смертельной аварии поезда 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург с автомобилем временно остановлено.

https://crimea.ria.ru/20230328/dvizhenie-poezdov-v-krymu-priostanovleno-iz-za-dtp-na-pereezde-1127826036.html

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