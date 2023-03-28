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Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму
Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму
ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в результате... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T23:00
2023-03-28T23:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА новости Крым. ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в результате чего в ДТП с участием поезда и автомобиля погибли четверо человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Предварительно установлено, что авария произошла около 20.30 на железнодорожном переезде на переезде 1388 км перегона станций "Урожайная – Отрадная" в районе села Вольное Джанкойского района Крыма.В ведомстве уточнили, что это была машина такси, погиб водитель и пассажиры – мать с двумя дочерьми.Ход расследования уголовного дела взял на личный контроль руководитель ГСУ Владимир Терентьев.Ранее в МВД по Крыму сообщили, что участниками ДТП под Джанкоем стал пассажирский поезд Севастополь - Санкт-Петербург и легковой автомобиль Scoda Octavia. Источник в экстренных службах региона сообщил, что в результате столкновения погибли четыре человека, среди них двое детей. Позже эту информацию подтвердили в МЧС РК. В пресс-службе компании "Гранд сервис Экспресс" сообщили, что движение поездов на участке смертельной аварии поезда 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург с автомобилем временно остановлено.
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Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму
Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму, СК возбудил дело
23:00 28.03.2023 (обновлено: 23:26 28.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА новости Крым. ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в результате чего в ДТП с участием поезда и автомобиля погибли четверо человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По поручению руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева на месте происшествия работает группа опытных следователей и следователей-криминалистов, проводится осмотр территории, допрашиваются свидетели и очевидцы, машинист и работники поезда. По окончании осмотра места трагедии будут назначены все необходимые экспертизы", – сообщили в ведомстве.
Предварительно установлено, что авария произошла около 20.30 на железнодорожном переезде на переезде 1388 км перегона станций "Урожайная – Отрадная" в районе села Вольное Джанкойского района Крыма.
"Водитель легковушки, имея в прямой видимости движущийся состав, попытался проскочить переезд на красный запрещающий сигнал светофора. Находившиеся в машине двое взрослых и двое детей погибли на месте происшествия", – добавили в Следкоме.
В ведомстве уточнили, что это была машина такси, погиб водитель и пассажиры – мать с двумя дочерьми.
Ход расследования уголовного дела взял на личный контроль руководитель ГСУ Владимир Терентьев.
Ранее в МВД по Крыму сообщили, что участниками ДТП под Джанкоем стал пассажирский поезд Севастополь - Санкт-Петербург и легковой автомобиль Scoda Octavia. Источник в экстренных службах региона сообщил, что в результате столкновения погибли четыре человека, среди них двое детей. Позже эту информацию подтвердили в МЧС РК. В пресс-службе компании "Гранд сервис Экспресс" сообщили, что движение поездов на участке смертельной аварии поезда 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург с автомобилем временно остановлено.