https://crimea.ria.ru/20230328/strashnoe-dtp-v-krymu-poezd-protaranil-mashinu-s-passazhirami-1127825655.html

Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детей

Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детей - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детей

В Крыму под Джанкоем пассажирский поезд столкнулся на ж/д переезде с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T21:54

2023-03-28T21:54

2023-03-28T23:24

крым

джанкой

происшествия

железные дороги крыма

дтп

дтп в крыму и севастополе

новости крыма

смертельное дтп с поездом и "шкодой" в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127825540_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_9f9fa6444cb60f14c5dbadae4a402b58.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крыму под Джанкоем пассажирский поезд столкнулся на ж/д переезде с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. Она отметила, что в данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.По данным МВД, поезд следовал из Севастополя в Санкт-Петербург.По данным МЧС РК, столкновение пассажирского поезда №8 с автомобилем Scoda Octavia произошло в 20.14 вблизи пгт. Вольное Джанкойского района на железнодорожном переезде, на перегоне 1388 км. Для ликвидации последствий ДТП задействовано 33 человек и 10 единиц техники.В сентябре 2013 года на нерегулируемом железнодорожном переезде Севастополь – Донецк в Джанкойском районе Крыма произошло ДТП с участием поезда и легковым автомобилем ВАЗ-2106. В пресс-службе крымского главка ГСЧС тогда сообщили, что столкновение было около полуночи в поселке Отрадное. В результате водитель авто попал в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и резаными ранами лица.

https://crimea.ria.ru/20230328/v-dtp-s-poezdom-v-krymu-pogibla-semya---vozbuzhdeno-delo-1127826670.html

https://crimea.ria.ru/20230328/dvizhenie-poezdov-v-krymu-priostanovleno-iz-za-dtp-na-pereezde-1127826036.html

крым

джанкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкой, происшествия, железные дороги крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, смертельное дтп с поездом и "шкодой" в крыму