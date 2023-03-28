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Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детей - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детей
Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детей - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детей
В Крыму под Джанкоем пассажирский поезд столкнулся на ж/д переезде с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T21:54
2023-03-28T23:24
крым
джанкой
происшествия
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дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
смертельное дтп с поездом и "шкодой" в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крыму под Джанкоем пассажирский поезд столкнулся на ж/д переезде с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. Она отметила, что в данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.По данным МВД, поезд следовал из Севастополя в Санкт-Петербург.По данным МЧС РК, столкновение пассажирского поезда №8 с автомобилем Scoda Octavia произошло в 20.14 вблизи пгт. Вольное Джанкойского района на железнодорожном переезде, на перегоне 1388 км. Для ликвидации последствий ДТП задействовано 33 человек и 10 единиц техники.В сентябре 2013 года на нерегулируемом железнодорожном переезде Севастополь – Донецк в Джанкойском районе Крыма произошло ДТП с участием поезда и легковым автомобилем ВАЗ-2106. В пресс-службе крымского главка ГСЧС тогда сообщили, что столкновение было около полуночи в поселке Отрадное. В результате водитель авто попал в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и резаными ранами лица.
https://crimea.ria.ru/20230328/v-dtp-s-poezdom-v-krymu-pogibla-semya---vozbuzhdeno-delo-1127826670.html
https://crimea.ria.ru/20230328/dvizhenie-poezdov-v-krymu-priostanovleno-iz-za-dtp-na-pereezde-1127826036.html
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РИА Новости Крым
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5
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крым, джанкой, происшествия, железные дороги крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, смертельное дтп с поездом и "шкодой" в крыму
Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детей

В Крыму поезд протаранил легковушку на переезде - погибли двое взрослых и двое детей

21:54 28.03.2023 (обновлено: 23:24 28.03.2023)
 
© МВД по Республике КрымСтрашное ДТП в Крыму:на переезде поезд протаранил легковушку
Страшное ДТП в Крыму:на переезде поезд протаранил легковушку
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крыму под Джанкоем пассажирский поезд столкнулся на ж/д переезде с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

"По предварительным данным, в Джанкойском районе пассажирский поезд на железнодорожном переезде в районе с. Вольное совершил столкновение с легковым автомобилем "Шкода". Количество пострадавших устанавливается", – сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Она отметила, что в данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
"Предварительно, погибли четыре человека, из них двое детей. Информация уточняется", - сообщили РИА Новости Крым в МЧС республики.
По данным МВД, поезд следовал из Севастополя в Санкт-Петербург.
По данным МЧС РК, столкновение пассажирского поезда №8 с автомобилем Scoda Octavia произошло в 20.14 вблизи пгт. Вольное Джанкойского района на железнодорожном переезде, на перегоне 1388 км. Для ликвидации последствий ДТП задействовано 33 человек и 10 единиц техники.
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В сентябре 2013 года на нерегулируемом железнодорожном переезде Севастополь – Донецк в Джанкойском районе Крыма произошло ДТП с участием поезда и легковым автомобилем ВАЗ-2106. В пресс-службе крымского главка ГСЧС тогда сообщили, что столкновение было около полуночи в поселке Отрадное. В результате водитель авто попал в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и резаными ранами лица.
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23:00Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму
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21:54Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детей
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