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Пешеход попал под колеса легкового авто в Симферополе
Пешеход попал под колеса легкового авто в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Пешеход попал под колеса легкового авто в Симферополе
Пешеход пострадал в результате ДТП в Симферополе, полиция начала проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T08:57
2023-03-29T08:57
2023-03-29T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Пешеход пострадал в результате ДТП в Симферополе, полиция начала проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.Авария произошла накануне в 20:25 на улице Маршала Василевского.В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.Ранее в Нижнегорском районе Крыма нетрезвый водитель сбил семью из пяти человек, в том числе троих несовершеннолетних. Инцидент произошел на улице Центральная в селе Емельяновка. Все дети из пострадавшей семьи находятся в тяжелом состоянии в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Состояние женщины медики оценивают как средней степени тяжести, у мужчины – травмы легкие. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он задержан и помещен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТПНа Кубани водитель КамАЗа бросил умирать сбитого пешехода и получил 5 летСмертельное ДТП с участием пяти автомобилей в Симферополе – что известно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Пешеход попал под колеса легкового авто в Симферополе
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