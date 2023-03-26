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На Кубани водитель КамАЗа бросил умирать сбитого пешехода и получил 5 лет - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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На Кубани водитель КамАЗа бросил умирать сбитого пешехода и получил 5 лет
На Кубани водитель КамАЗа бросил умирать сбитого пешехода и получил 5 лет - РИА Новости Крым, 26.03.2023
На Кубани водитель КамАЗа бросил умирать сбитого пешехода и получил 5 лет
В Кропоткине Краснодарского края вынесли приговор в отношении водителя "КамАЗа", сбившего насмерть пешехода и покинувшего место ДТП. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T09:57
2023-03-26T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Кропоткине Краснодарского края вынесли приговор в отношении водителя "КамАЗа", сбившего насмерть пешехода и покинувшего место ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Инцидент произошел 27 октября 2021 года. 61-летний подсудимый сбил пешехода, и скрылся с места происшествия.Брошенный на дороге пешеход скончался в больнице Кропоткина от полученных травм.Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Евпатории пойдет под суд за ДТП с тяжкими последствиями Страшное ДТП с грузовиком на "Тавриде": двое в больнице Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей в Симферополе – что известно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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кубань, дтп, происшествия, краснодарский край, новости, общество
На Кубани водитель КамАЗа бросил умирать сбитого пешехода и получил 5 лет

Прокуратура: на Кубани сбивший пешехода водитель КамАЗа получил 5 лет тюрьмы

09:57 26.03.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Кропоткине Краснодарского края вынесли приговор в отношении водителя "КамАЗа", сбившего насмерть пешехода и покинувшего место ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Инцидент произошел 27 октября 2021 года. 61-летний подсудимый сбил пешехода, и скрылся с места происшествия.
"После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель остановился, вернулся на место аварии, однако мер по оказанию первой помощи пострадавшему не принял, о произошедшем ДТП в специализированные службы не сообщил, и, испугавшись, скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры.
Брошенный на дороге пешеход скончался в больнице Кропоткина от полученных травм.
Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.
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