https://crimea.ria.ru/20230326/na-kubani-voditel-kamaza-brosil-umirat-sbitogo-peshekhoda-i-poluchil-5-let-1127774922.html

На Кубани водитель КамАЗа бросил умирать сбитого пешехода и получил 5 лет

На Кубани водитель КамАЗа бросил умирать сбитого пешехода и получил 5 лет - РИА Новости Крым, 26.03.2023

На Кубани водитель КамАЗа бросил умирать сбитого пешехода и получил 5 лет

В Кропоткине Краснодарского края вынесли приговор в отношении водителя "КамАЗа", сбившего насмерть пешехода и покинувшего место ДТП. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T09:57

2023-03-26T09:57

2023-03-26T09:57

кубань

дтп

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Кропоткине Краснодарского края вынесли приговор в отношении водителя "КамАЗа", сбившего насмерть пешехода и покинувшего место ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Инцидент произошел 27 октября 2021 года. 61-летний подсудимый сбил пешехода, и скрылся с места происшествия.Брошенный на дороге пешеход скончался в больнице Кропоткина от полученных травм.Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Евпатории пойдет под суд за ДТП с тяжкими последствиями Страшное ДТП с грузовиком на "Тавриде": двое в больнице Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей в Симферополе – что известно

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краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, дтп, происшествия, краснодарский край, новости, общество