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Жительница Евпатории пойдет под суд за ДТП с тяжкими последствиями - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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Жительница Евпатории пойдет под суд за ДТП с тяжкими последствиями
Жительница Евпатории пойдет под суд за ДТП с тяжкими последствиями - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Жительница Евпатории пойдет под суд за ДТП с тяжкими последствиями
31-летнюю жительницу Евпатории будут судить за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T12:47
2023-03-24T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. 31-летнюю жительницу Евпатории будут судить за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Авария произошла 7 июля прошлого года на трассе "Таврида"."По версии следствия, обвиняемая за рулем автомобиля Skoda Octavia при перестроении не справилась с управлением, допустила выезд за пределы проезжей части, после чего автомобиль перевернулся. В результате происшествия пассажирка автомобиля получила множественные травмы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Женщина была госпитализирована в больницу. Правоохранители возбудили и расследовали уголовное дело. Сейчас прокуратура с утвержденным обвинительным заключением передала материалы в суд для рассмотрения по существу.Накануне на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма также произошло серьезное ДТП с участием грузового и двух легковых автомобилей. Травмы получили два человека, они в больнице. После происшествия полиция начала проверку по факту аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина попала под колеса микроавтобуса на трассе Ялта – СевастопольСмертельное ДТП с пятью авто в Симферополе – возбуждено делоВ Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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353
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закон и право, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, евпатория, дтп в крыму и севастополе
Жительница Евпатории пойдет под суд за ДТП с тяжкими последствиями

Прокуратура Крыма: жительница Евпатории пойдет под суд за тяжкое ДТП на трассе "Таврида"

12:47 24.03.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП на трассе "Таврила" 7.07.2022 г
ДТП на трассе Таврила 7.07.2022 г
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. 31-летнюю жительницу Евпатории будут судить за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Авария произошла 7 июля прошлого года на трассе "Таврида".
"По версии следствия, обвиняемая за рулем автомобиля Skoda Octavia при перестроении не справилась с управлением, допустила выезд за пределы проезжей части, после чего автомобиль перевернулся. В результате происшествия пассажирка автомобиля получила множественные травмы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Женщина была госпитализирована в больницу. Правоохранители возбудили и расследовали уголовное дело. Сейчас прокуратура с утвержденным обвинительным заключением передала материалы в суд для рассмотрения по существу.
Накануне на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма также произошло серьезное ДТП с участием грузового и двух легковых автомобилей. Травмы получили два человека, они в больнице. После происшествия полиция начала проверку по факту аварии.
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