https://crimea.ria.ru/20230324/zhitelnitsa-evpatorii-poydet-pod-sud-za-dtp-s-tyazhkimi-posledstviyami-1127748192.html

Жительница Евпатории пойдет под суд за ДТП с тяжкими последствиями

Жительница Евпатории пойдет под суд за ДТП с тяжкими последствиями - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Жительница Евпатории пойдет под суд за ДТП с тяжкими последствиями

31-летнюю жительницу Евпатории будут судить за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T12:47

2023-03-24T12:47

2023-03-24T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. 31-летнюю жительницу Евпатории будут судить за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Авария произошла 7 июля прошлого года на трассе "Таврида"."По версии следствия, обвиняемая за рулем автомобиля Skoda Octavia при перестроении не справилась с управлением, допустила выезд за пределы проезжей части, после чего автомобиль перевернулся. В результате происшествия пассажирка автомобиля получила множественные травмы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Женщина была госпитализирована в больницу. Правоохранители возбудили и расследовали уголовное дело. Сейчас прокуратура с утвержденным обвинительным заключением передала материалы в суд для рассмотрения по существу.Накануне на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма также произошло серьезное ДТП с участием грузового и двух легковых автомобилей. Травмы получили два человека, они в больнице. После происшествия полиция начала проверку по факту аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина попала под колеса микроавтобуса на трассе Ялта – СевастопольСмертельное ДТП с пятью авто в Симферополе – возбуждено делоВ Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, евпатория, дтп в крыму и севастополе