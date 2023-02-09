https://crimea.ria.ru/20230209/v-sevastopole-19-voditeley-gorodskikh-avtobusov-oshtrafovali-za-narusheniya-1126861672.html

В Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения

В Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения - РИА Новости Крым, 09.02.2023

В Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения

В Севастополе сотрудники ГИБДД провели проверку городского общественного транспорта, в половине случаев выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T08:41

2023-02-09T08:41

2023-02-09T08:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники ГИБДД провели проверку городского общественного транспорта, в половине случаев выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции по региону.Во время рейда "Перевозчик" правоохранители проверили 40 автобусов, в том числе для перевозки детей. По результатам проверки составлено 30 административных материалов, 19 водителей привлекли к ответственности.Из них шестерых – за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума, троих – за управление автобусом с неисправностями. Еще на трех водителей составлены протоколы за неиспользование ремней безопасности, семерых привлекли к ответственности за другие нарушения требований ПДД, уточнили в ведомстве.Кроме того, за халатность ответят восемь должностных лиц и три предприятия-перевозчика. На устранение причин нарушений выдано восемь представлений.А тарифы растутВместе с тем, с 23 января в Севастополе на 4 рубля подняли стоимость проезда для всех видов пассажирских перевозок. Повышение стоимости не затронуло 40% пассажиров, которые являются льготниками: они продолжают пользоваться услугами бесплатно.Стоимость провоза багажа и проезда пассажиров наземным (автобусы и троллейбусы, – ред.) транспортом и морским транспортом внутригородского сообщения составит 30 рублей при оплате банковской картой или наличными. При оплате Единой городской картой севастопольца (ЕГКС) проезд будет стоить 24 рубля. Раньше тариф составлял 26 и 20 рублей соответственно.Для пригородных маршрутов стоимость проезда составит 3 рубля за один пассажирокилометр при оплате наличными или банковской картой, при оплате ЕГКС – 2 рубля 40 копеек.Подорожание проезда в КрымуЦены на услуги общественного транспорта выросли и в Крыму. Первыми за это выступили сами перевозчики, в том числе государственные. Как заявили в минтрансе республики, многие транспортные предприятия оказались на грани банкротства, поскольку выросли затраты на запчасти, шины, топливо и смазочные материалы. Заработная плата водителей автотранспортных предприятий доведена до средней зарплаты по региону.Последний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте повышались в апреле 2022 года – до 25 рублей в зависимости от города.С 1 февраля в Крыму тарифы на перевозку пассажиров и багажа в маршрутках и городском электротранспорте установлены в следующих размерах:— в Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии, Джанкое, Белогорске, Керчи и Евпатории при безналичном расчете за поездку придется заплатить 25 рублей, наличными - 30 руб.— в Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит, соответственно, 22 и 27 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько в Крыму дорожает проезд в общественном транспортеВ Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобусНовые тарифы на проезд в Севастополе: что ждет льготников

https://crimea.ria.ru/20230202/v-sevastopole-v-chetyre-raza-uvelichili-shtraf-dlya-zaytsev-v-transporte-1126717436.html

https://crimea.ria.ru/20230131/s-1-fevralya-v-elektrichkakh-kryma-izmenitsya-oplata-proezda-dlya-lgotnikov-1126673874.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, новости крыма, крым, гибдд, общество, закон и право