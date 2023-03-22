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Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей в Симферополе – что известно

Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей в Симферополе – что известно - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей в Симферополе – что известно

Один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП с участием пяти автомобилей в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T19:27

2023-03-22T19:27

2023-03-22T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП с участием пяти автомобилей в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.По предварительным данным, авария произошла в районе дома 158 по улице Киевской около 17 часов вечера.В результате пассажирка отечественного автомобиля 1977 года рождения скончалась на месте происшествия. Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Накануне в Севастополе нетрезвая женщина-водитель не выбрала безопасную скорость и допустила опрокидывание автомобиля. На момент ДТП в автомобиле находились два пассажира, в том числе пятилетний ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТПНаезд на семью с детьми в Крыму: водитель задержан, возбуждено делоВ Крыму пьяный водитель пытался подкупить инспекторов

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