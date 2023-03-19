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Наезд на семью с детьми в Крыму: водитель задержан, возбуждено дело - РИА Новости Крым, 19.03.2023
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Наезд на семью с детьми в Крыму: водитель задержан, возбуждено дело
Наезд на семью с детьми в Крыму: водитель задержан, возбуждено дело - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Наезд на семью с детьми в Крыму: водитель задержан, возбуждено дело
В Крыму задержан водитель, который в Нижнегорском районе сбил семью из пяти человек в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Крыму задержан водитель, который в Нижнегорском районе сбил семью из пяти человек в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском МВД.Ранее сообщалось, что все трое детей из пострадавшей семьи находятся в тяжелом состоянии в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Двоим из них требуется срочная операция. Состояние женщины медики оценивают как средней степени тяжести, у мужчины – травмы легкие.Накануне вечером нетрезвый водитель сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма. Инцидент произошел на улице Центральная в селе Емельяновка Нижнегорского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в КерчиСтрашное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больницеПьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТП
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РИА Новости Крым
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Наезд на семью с детьми в Крыму: водитель задержан, возбуждено дело

МВД: в Крыму возбуждено дело за наезд на семью с детьми, водитель задержан

12:31 19.03.2023 (обновлено: 12:44 19.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Крыму задержан водитель, который в Нижнегорском районе сбил семью из пяти человек в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском МВД.
"Следователем ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 264 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения) в настоящее время расследование уголовного дела продолжается", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что все трое детей из пострадавшей семьи находятся в тяжелом состоянии в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Двоим из них требуется срочная операция. Состояние женщины медики оценивают как средней степени тяжести, у мужчины – травмы легкие.
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11:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
Трое детей в реанимации – последствия ДТП с пьяным водителем в Крыму
Накануне вечером нетрезвый водитель сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма. Инцидент произошел на улице Центральная в селе Емельяновка Нижнегорского района.
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