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Наезд на семью с детьми в Крыму: водитель задержан, возбуждено дело

Наезд на семью с детьми в Крыму: водитель задержан, возбуждено дело - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Наезд на семью с детьми в Крыму: водитель задержан, возбуждено дело

В Крыму задержан водитель, который в Нижнегорском районе сбил семью из пяти человек в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T12:31

2023-03-19T12:31

2023-03-19T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Крыму задержан водитель, который в Нижнегорском районе сбил семью из пяти человек в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском МВД.Ранее сообщалось, что все трое детей из пострадавшей семьи находятся в тяжелом состоянии в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Двоим из них требуется срочная операция. Состояние женщины медики оценивают как средней степени тяжести, у мужчины – травмы легкие.Накануне вечером нетрезвый водитель сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма. Инцидент произошел на улице Центральная в селе Емельяновка Нижнегорского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в КерчиСтрашное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больницеПьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТП

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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