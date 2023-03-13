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Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи
Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи
Следователи Керчи начали проверку в отношении водителя автобуса, из салона которого в понедельник утром выпал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Следователи Керчи начали проверку в отношении водителя автобуса, из салона которого в понедельник утром выпал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба главного Следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.Ранее сообщалось, что в Керчи двенадцатилетний ребенок выпал из маршрутного пассажирского автобуса прямо во время движения. Мальчик госпитализирован. Прокуратура республики начала проверку.Отмечается, что следователи уже подключились к установлению обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погибЖенщина попала под колеса микроавтобуса на трассе Ялта – СевастопольВ Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения
https://crimea.ria.ru/20230313/rebenok-vypal-iz-avtobusa-v-kerchi-prokuratura-kryma-provodit-proverku-1127501407.html
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РИА Новости Крым
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96
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Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи

Следком Крыма начал проверку по делу о выпавшем из автобуса мальчике в Керчи

13:22 13.03.2023 (обновлено: 13:23 13.03.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Следователи Керчи начали проверку в отношении водителя автобуса, из салона которого в понедельник утром выпал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба главного Следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.
Ранее сообщалось, что в Керчи двенадцатилетний ребенок выпал из маршрутного пассажирского автобуса прямо во время движения. Мальчик госпитализирован. Прокуратура республики начала проверку.
В Керчи ребенок выпал из маршрутного автобуса
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Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
"Следственным отделом по городу Керчи организована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях водителя автобуса признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", – сообщили в Следкоме.
Отмечается, что следователи уже подключились к установлению обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.
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КрымКерчьПроисшествияКрымский СледкомСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТПНовости КрымаОбщество
 
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