https://crimea.ria.ru/20230313/sledkom-proveryaet-voditelya-po-delu-o-vypavshem-iz-avtobusa-rebenke-v-kerchi-1127503830.html
Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи
Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи
Следователи Керчи начали проверку в отношении водителя автобуса, из салона которого в понедельник утром выпал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T13:22
2023-03-13T13:22
2023-03-13T13:23
крым
керчь
происшествия
крымский следком
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396506_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ca7c48e4662ab960a4ff2ec336eef68e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Следователи Керчи начали проверку в отношении водителя автобуса, из салона которого в понедельник утром выпал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба главного Следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.Ранее сообщалось, что в Керчи двенадцатилетний ребенок выпал из маршрутного пассажирского автобуса прямо во время движения. Мальчик госпитализирован. Прокуратура республики начала проверку.Отмечается, что следователи уже подключились к установлению обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погибЖенщина попала под колеса микроавтобуса на трассе Ялта – СевастопольВ Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения
https://crimea.ria.ru/20230313/rebenok-vypal-iz-avtobusa-v-kerchi-prokuratura-kryma-provodit-proverku-1127501407.html
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396506_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e6845946d125b9d51c47b136797a4be0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, происшествия, крымский следком, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, новости крыма, общество
Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи
Следком Крыма начал проверку по делу о выпавшем из автобуса мальчике в Керчи
13:22 13.03.2023 (обновлено: 13:23 13.03.2023)