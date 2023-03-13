https://crimea.ria.ru/20230313/sledkom-proveryaet-voditelya-po-delu-o-vypavshem-iz-avtobusa-rebenke-v-kerchi-1127503830.html

Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи

Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи

Следователи Керчи начали проверку в отношении водителя автобуса, из салона которого в понедельник утром выпал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T13:22

2023-03-13T13:22

2023-03-13T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Следователи Керчи начали проверку в отношении водителя автобуса, из салона которого в понедельник утром выпал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба главного Следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.Ранее сообщалось, что в Керчи двенадцатилетний ребенок выпал из маршрутного пассажирского автобуса прямо во время движения. Мальчик госпитализирован. Прокуратура республики начала проверку.Отмечается, что следователи уже подключились к установлению обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе автобус вылетел на тротуар - водитель погибЖенщина попала под колеса микроавтобуса на трассе Ялта – СевастопольВ Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения

https://crimea.ria.ru/20230313/rebenok-vypal-iz-avtobusa-v-kerchi-prokuratura-kryma-provodit-proverku-1127501407.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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