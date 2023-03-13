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Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
Ребенок выпал из маршрутного пассажирского автобуса в Керчи, прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T10:44
2023-03-13T10:44
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
керчь
новости крыма
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прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Ребенок выпал из маршрутного пассажирского автобуса в Керчи, прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что инцидент произошел в понедельник около 07:25 утра.На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Следователи прокуратуры установят все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка исполнению требований о безопасности дорожного движения и соблюдению перевозчиком требований к организации транспортных услуг.В случае выявленных нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, подчеркнули в ведомстве. Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.Ранее в Севастополе водитель автобуса по неустановленным причинам съехал с дороги на тротуар. Позже в пресс-службе УМВД России по городу сообщили, что водитель скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадалиСтрашное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человекДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом на Кубани - что известно
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, керчь, новости крыма, крым, прокуратура республики крым
Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку

В Керчи ребенок на ходу выпал из автобуса: прокуратура Крыма проводит проверку

10:44 13.03.2023
 
© МВД по Республике КрымВ Керчи ребенок выпал из маршрутного автобуса
В Керчи ребенок выпал из маршрутного автобуса
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Ребенок выпал из маршрутного пассажирского автобуса в Керчи, прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел в понедельник около 07:25 утра.
"Двенадцатилетний мальчик ехал в автобусе по маршруту №24. В районе автовокзала он выпал из движущегося транспортного средства. В результате ребенок с травмами был госпитализирован", – говорится в сообщении.
На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Следователи прокуратуры установят все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка исполнению требований о безопасности дорожного движения и соблюдению перевозчиком требований к организации транспортных услуг.
В случае выявленных нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, подчеркнули в ведомстве. Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.
Ранее в Севастополе водитель автобуса по неустановленным причинам съехал с дороги на тротуар. Позже в пресс-службе УМВД России по городу сообщили, что водитель скончался.
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