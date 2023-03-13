https://crimea.ria.ru/20230313/rebenok-vypal-iz-avtobusa-v-kerchi-prokuratura-kryma-provodit-proverku-1127501407.html
Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
Ребенок выпал из маршрутного пассажирского автобуса в Керчи, прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T10:44
2023-03-13T10:44
2023-03-13T10:44
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
керчь
новости крыма
крым
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0d/1127501294_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_28655343469ebacccdff123569234bb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Ребенок выпал из маршрутного пассажирского автобуса в Керчи, прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что инцидент произошел в понедельник около 07:25 утра.На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Следователи прокуратуры установят все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка исполнению требований о безопасности дорожного движения и соблюдению перевозчиком требований к организации транспортных услуг.В случае выявленных нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, подчеркнули в ведомстве. Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.Ранее в Севастополе водитель автобуса по неустановленным причинам съехал с дороги на тротуар. Позже в пресс-службе УМВД России по городу сообщили, что водитель скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадалиСтрашное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человекДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом на Кубани - что известно
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0d/1127501294_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_71bfd4120966c9416cf218f4161af79c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, керчь, новости крыма, крым, прокуратура республики крым
Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
В Керчи ребенок на ходу выпал из автобуса: прокуратура Крыма проводит проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Ребенок выпал из маршрутного пассажирского автобуса в Керчи, прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел в понедельник около 07:25 утра.
"Двенадцатилетний мальчик ехал в автобусе по маршруту №24. В районе автовокзала он выпал из движущегося транспортного средства. В результате ребенок с травмами был госпитализирован", – говорится в сообщении.
На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Следователи прокуратуры установят все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка исполнению требований о безопасности дорожного движения и соблюдению перевозчиком требований к организации транспортных услуг.
В случае выявленных нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, подчеркнули в ведомстве. Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.
Ранее в Севастополе водитель автобуса по неустановленным причинам съехал с дороги на тротуар. Позже в пресс-службе УМВД России по городу сообщили, что водитель скончался
.
Читайте также на РИА Новости Крым: