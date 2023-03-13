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Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку

Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Ребенок выпал из автобуса в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку

Ребенок выпал из маршрутного пассажирского автобуса в Керчи, прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T10:44

2023-03-13T10:44

2023-03-13T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Ребенок выпал из маршрутного пассажирского автобуса в Керчи, прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что инцидент произошел в понедельник около 07:25 утра.На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Следователи прокуратуры установят все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка исполнению требований о безопасности дорожного движения и соблюдению перевозчиком требований к организации транспортных услуг.В случае выявленных нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, подчеркнули в ведомстве. Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.Ранее в Севастополе водитель автобуса по неустановленным причинам съехал с дороги на тротуар. Позже в пресс-службе УМВД России по городу сообщили, что водитель скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадалиСтрашное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человекДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом на Кубани - что известно

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