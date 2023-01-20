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Авария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадали

Авария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадали - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Авария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадали

Водитель и 12 пассажиров получили травмы в результате после аварии с рейсовым автобусом в Каменск-Шахтинском Ростовской области. Об этом со ссылкой на областное РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T16:33

2023-01-20T16:33

2023-01-20T16:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Водитель и 12 пассажиров получили травмы в результате после аварии с рейсовым автобусом в Каменск-Шахтинском Ростовской области. Об этом со ссылкой на областное ГУ МВД пишет РИА Новости.По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома номер 12 по переулку Станционный в Каменск-Шахтинском Ростовской области около 8:30 утра.В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники МВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В региональном минздраве уточнили, что четверых взрослых и трех детей госпитализировали в состоянии средней тяжести в городскую больницу Каменск-Шахтинска. Остальным пострадавшим оказали необходимую помощь амбулаторно. По предварительным данным, водитель автобуса потерял сознание за рулем.Читать также:Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человекЖесткое ДТП с маршруткой на Ставрополье: есть погибшие и раненыеВо Владимирской области поезд врезался в пассажирский автобус, есть погибшие

https://crimea.ria.ru/20210302/Samye-zhutkie-DTP-s-avtobusami-v-Krymu-spravka_-1118568378.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, ростов-на-дону, происшествия, общество, новости