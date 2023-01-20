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Авария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадали
Авария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадали - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Авария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадали
Водитель и 12 пассажиров получили травмы в результате после аварии с рейсовым автобусом в Каменск-Шахтинском Ростовской области. Об этом со ссылкой на областное РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T16:33
2023-01-20T16:33
2023-01-20T16:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Водитель и 12 пассажиров получили травмы в результате после аварии с рейсовым автобусом в Каменск-Шахтинском Ростовской области. Об этом со ссылкой на областное ГУ МВД пишет РИА Новости.По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома номер 12 по переулку Станционный в Каменск-Шахтинском Ростовской области около 8:30 утра.В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники МВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В региональном минздраве уточнили, что четверых взрослых и трех детей госпитализировали в состоянии средней тяжести в городскую больницу Каменск-Шахтинска. Остальным пострадавшим оказали необходимую помощь амбулаторно. По предварительным данным, водитель автобуса потерял сознание за рулем.Читать также:Страшное ДТП с автобусом в Кузбассе: погибли пять человекЖесткое ДТП с маршруткой на Ставрополье: есть погибшие и раненыеВо Владимирской области поезд врезался в пассажирский автобус, есть погибшие
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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дтп, ростов-на-дону, происшествия, общество, новости
Авария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадали
Маршрутный автобус в Ростовской области врезался в дерево: 13 человек получили травмы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Водитель и 12 пассажиров получили травмы в результате после аварии с рейсовым автобусом в Каменск-Шахтинском Ростовской области. Об этом со ссылкой на областное ГУ МВД пишет РИА Новости.
По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома номер 12 по переулку Станционный в Каменск-Шахтинском Ростовской области около 8:30 утра.
"Водитель 1964 года рождения двигался на маршрутном автобусе по маршруту "Комбинат-Машзавод", пересек встречную полосу, съехал с дороги и совершил столкновение с деревом", – сообщили в ведомстве.
В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники МВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В региональном минздраве уточнили, что четверых взрослых и трех детей госпитализировали в состоянии средней тяжести в городскую больницу Каменск-Шахтинска. Остальным пострадавшим оказали необходимую помощь амбулаторно. По предварительным данным, водитель автобуса потерял сознание за рулем.