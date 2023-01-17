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Жесткое ДТП с маршруткой на Ставрополье: есть погибшие и раненые
Жесткое ДТП с маршруткой на Ставрополье: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Жесткое ДТП с маршруткой на Ставрополье: есть погибшие и раненые
Два человека погибли и шесть получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового микроавтобуса Краснодар – Ставрополь. Об этом... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T09:33
2023-01-17T09:33
2023-01-17T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли и шесть получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового микроавтобуса Краснодар – Ставрополь. Об этом сообщают Кубанские новости.Авария произошла накануне вечером в Шпаковском округе Ставропольского края. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2114" при опережении зацепил Daewoo Nexia, в результате чего обе легковушки вылетели на встречку и врезались в пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter.Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.Крупные аварии с участием автобусов в 2023 году14 января на автодороге Р-255 "Сибирь" в Кузбассе столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, в результате чего погибли пять человек. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "ЗАЗ Шанс" выехала на встречную полосу при обгоне и врезалась в автобус, следовавший по маршруту Топки – Кемерово. Все, кто были в легковушке, скончались на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.13 января микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области, в результате два человека погибли, еще шесть госпитализированы. По информации МВД, водитель микроавтобуса "Луидор" - мужчина 1968 года рождения - произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Mercedes. От полученных травм водитель и пассажир микроавтобуса скончались на месте. Еще шесть пассажиров автобуса госпитализированы.11 января в результате дорожной аварии с автобусом и "КамАЗом" на трассе в районе Армавира один человек погиб и шесть пострадали. По предварительным данным, водитель груженного песком большегруза на перекрестке проехал на "красный" и въехал в автобус, который поворачивал влево на "зеленый".Читайте также на РИА Новости Крым:На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадалиВ Севастополе массовое ДТП у винзавода - столкнулись пять автомобилейПолиция Крыма откроет "охоту" на пьяных водителей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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дтп, кубань, краснодар, происшествия, новости
Жесткое ДТП с маршруткой на Ставрополье: есть погибшие и раненые
В ДТП с маршруткой Краснодар-Ставрополь два человека погибли и шесть пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли и шесть получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового микроавтобуса Краснодар – Ставрополь. Об этом сообщают Кубанские новости.
Тройное ДТП из-за опасного маневра
Авария произошла накануне вечером в Шпаковском округе Ставропольского края. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2114" при опережении зацепил Daewoo Nexia, в результате чего обе легковушки вылетели на встречку и врезались в пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter.
"От полученных травм на месте скончались 26-летний водитель и пассажир "четырнадцатой" - жители Хакасии. В больницу доставлены водитель Daewoo и пять пассажиров маршрутки", - говорится в сообщении издания.
Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
Крупные аварии с участием автобусов в 2023 году
14 января на автодороге Р-255 "Сибирь" в Кузбассе столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус
, в результате чего погибли пять человек. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "ЗАЗ Шанс" выехала на встречную полосу при обгоне и врезалась в автобус, следовавший по маршруту Топки – Кемерово. Все, кто были в легковушке, скончались на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.
13 января микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области, в результате два человека погибли, еще шесть госпитализированы. По информации МВД, водитель микроавтобуса "Луидор" - мужчина 1968 года рождения - произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Mercedes. От полученных травм водитель и пассажир микроавтобуса скончались на месте. Еще шесть пассажиров автобуса госпитализированы.
11 января в результате дорожной аварии с автобусом и "КамАЗом
" на трассе в районе Армавира один человек погиб и шесть пострадали. По предварительным данным, водитель груженного песком большегруза на перекрестке проехал на "красный" и въехал в автобус, который поворачивал влево на "зеленый".
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