https://crimea.ria.ru/20230117/zhestkoe-dtp-s-marshrutkoy-na-stavropole-est-pogibshie-i-ranenye-1126425997.html

Жесткое ДТП с маршруткой на Ставрополье: есть погибшие и раненые

Жесткое ДТП с маршруткой на Ставрополье: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Жесткое ДТП с маршруткой на Ставрополье: есть погибшие и раненые

Два человека погибли и шесть получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового микроавтобуса Краснодар – Ставрополь. Об этом... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T09:33

2023-01-17T09:33

2023-01-17T09:33

дтп

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краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли и шесть получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового микроавтобуса Краснодар – Ставрополь. Об этом сообщают Кубанские новости.Авария произошла накануне вечером в Шпаковском округе Ставропольского края. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2114" при опережении зацепил Daewoo Nexia, в результате чего обе легковушки вылетели на встречку и врезались в пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter.Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.Крупные аварии с участием автобусов в 2023 году14 января на автодороге Р-255 "Сибирь" в Кузбассе столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, в результате чего погибли пять человек. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "ЗАЗ Шанс" выехала на встречную полосу при обгоне и врезалась в автобус, следовавший по маршруту Топки – Кемерово. Все, кто были в легковушке, скончались на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.13 января микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области, в результате два человека погибли, еще шесть госпитализированы. По информации МВД, водитель микроавтобуса "Луидор" - мужчина 1968 года рождения - произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Mercedes. От полученных травм водитель и пассажир микроавтобуса скончались на месте. Еще шесть пассажиров автобуса госпитализированы.11 января в результате дорожной аварии с автобусом и "КамАЗом" на трассе в районе Армавира один человек погиб и шесть пострадали. По предварительным данным, водитель груженного песком большегруза на перекрестке проехал на "красный" и въехал в автобус, который поворачивал влево на "зеленый".Читайте также на РИА Новости Крым:На Арабатской стрелке водитель влетел в опору ЛЭП: трое пострадалиВ Севастополе массовое ДТП у винзавода - столкнулись пять автомобилейПолиция Крыма откроет "охоту" на пьяных водителей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, кубань, краснодар, происшествия, новости