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Полиция Крыма откроет "охоту" на пьяных водителей

Полиция Крыма откроет "охоту" на пьяных водителей - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Полиция Крыма откроет "охоту" на пьяных водителей

Автоинспекторы Крыма проведут на дорогах республики рейд "Нетрезвый водитель". Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T20:13

2023-01-12T20:13

2023-01-12T19:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Автоинспекторы Крыма проведут на дорогах республики рейд "Нетрезвый водитель". Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону."Для усиления работы по профилактике и предупреждению нарушений Правил дорожного движения в период с 13 по 15 января пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", - говорится в сообщении.Цель рейда – профилактика ДТП и снижение числа автоаварий с тяжкими последствиями из-за управления транспортом в состоянии опьянения. Также инспекторы ГИБДД будут выявлять и привлекать к ответственности водителей, являющихся злостными нарушителями.За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение данного права на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель попадется нетрезвым повторно, то ему грозит уже уголовная ответственность и наказание вплоть до двух лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаскоБез прав на "встречке": смертельное ДТП в СевастополеВ Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-Москва

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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