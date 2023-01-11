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Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
В Керчи полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона автомобиля, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T20:02
2023-01-11T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона автомобиля, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканском МВД.С заявлением о попытке похитить его "ВАЗ-2102" в дежурную часть обратился местный житель. Он рассказал, что припарковал машину у дома и закрыл все двери, кроме водительской, поскольку замок вышел из строя. В какой-то момент он услышал, как заводится его автомобиль, выбежал на балкон и увидел в своей машине неизвестного мужчину. Крики хозяина авто спугнули злоумышленника, а потерпевший позвонил в полицию.Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, им оказался 42-летний керчанин. С его слов, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, он увидел припаркованный автомобиль, водительская дверь которого была приоткрыта.Возбуждено уголовное дело. За угон злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе поймали серийных автоугонщиковВ Ялте пьяный мужчина угнал машину у пенсионера и попал в ДТПМашина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
https://crimea.ria.ru/20220907/yaltinets-izgotavlival-ustroystva-dlya-ugona-mashin-i-popalsya-fsb-1124427774.html
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, происшествия, общество, мвд по республике крым, новости крыма
Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско

Пьяный житель Керчи пытался угнать ВАЗ, возбуждено уголовное дело

20:02 11.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУгон автомобиля. Архивное фото
Угон автомобиля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона автомобиля, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканском МВД.
С заявлением о попытке похитить его "ВАЗ-2102" в дежурную часть обратился местный житель. Он рассказал, что припарковал машину у дома и закрыл все двери, кроме водительской, поскольку замок вышел из строя. В какой-то момент он услышал, как заводится его автомобиль, выбежал на балкон и увидел в своей машине неизвестного мужчину. Крики хозяина авто спугнули злоумышленника, а потерпевший позвонил в полицию.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, им оказался 42-летний керчанин. С его слов, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, он увидел припаркованный автомобиль, водительская дверь которого была приоткрыта.
Сотрудник ФСБ РФ
7 сентября 2022, 12:10
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"Беспрепятственно проникнув в салон, он решил доехать на автотранспорте домой. При попытке завести автомобиль транспортное средство скатилось назад и, проработав меньше минуты, заглохло. Злоумышленник предпринял попытки завести его снова, однако ничего не выходило. Затем, услышав крик, он решил скрыться", - рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело. За угон злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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