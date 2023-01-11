https://crimea.ria.ru/20230111/pyanyy-kerchanin-pytalsya-ugnat-vaz-no-poterpel-fiasko-1126346965.html

Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско

Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско

В Керчи полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона автомобиля, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T20:02

2023-01-11T20:02

2023-01-11T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона автомобиля, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканском МВД.С заявлением о попытке похитить его "ВАЗ-2102" в дежурную часть обратился местный житель. Он рассказал, что припарковал машину у дома и закрыл все двери, кроме водительской, поскольку замок вышел из строя. В какой-то момент он услышал, как заводится его автомобиль, выбежал на балкон и увидел в своей машине неизвестного мужчину. Крики хозяина авто спугнули злоумышленника, а потерпевший позвонил в полицию.Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, им оказался 42-летний керчанин. С его слов, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, он увидел припаркованный автомобиль, водительская дверь которого была приоткрыта.Возбуждено уголовное дело. За угон злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе поймали серийных автоугонщиковВ Ялте пьяный мужчина угнал машину у пенсионера и попал в ДТПМашина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes

https://crimea.ria.ru/20220907/yaltinets-izgotavlival-ustroystva-dlya-ugona-mashin-i-popalsya-fsb-1124427774.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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