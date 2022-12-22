https://crimea.ria.ru/20221222/v-yalte-pyanyy-muzhchina-ugnal-mashinu-u-pensionera-i-popal-v-dtp-1126077975.html

В Ялте пьяный мужчина угнал машину у пенсионера и попал в ДТП

В Ялте пьяный мужчина угнал машину у пенсионера и попал в ДТП - РИА Новости Крым, 22.12.2022

В Ялте пьяный мужчина угнал машину у пенсионера и попал в ДТП

В Ялте по горячим следам задержан местный житель, который решил покататься на машине своего соседа, но попал в аварию и был задержан. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T14:05

2022-12-22T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Ялте по горячим следам задержан местный житель, который решил покататься на машине своего соседа, но попал в аварию и был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 22 декабря. Об угоне в полицию заявил 74-летний владелец авто. Мужчина указал, что к преступлению может быть причастен его сосед по дому.Прибывшие на место оперативники установили, что машина пропала с расположенной во дворе многоэтажки парковки. И подтвердили причастность 43-летнего местного жителя. Его задержали по горячим следам.Как выяснилось, после употребления спиртных напитков злоумышленник вышел во двор и заметил припаркованный автомобиль. Водительская дверь была открыта, а ключ находился в замке зажигания. Подозреваемый воспользовался этим обстоятельством и решил прокатиться на чужом авто.От медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении него составлен административный протокол. При этом злоумышленник сознался в угоне и написал явку с повинной. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.Автомобиль вернули законному владельцу.Читайте также на РИА Новости Крым:Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынкаЯлтинец изготавливал устройства для угона машин и попался ФСБВ Севастополе поймали серийных автоугонщиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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