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В Ялте пьяный мужчина угнал машину у пенсионера и попал в ДТП - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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В Ялте пьяный мужчина угнал машину у пенсионера и попал в ДТП
В Ялте пьяный мужчина угнал машину у пенсионера и попал в ДТП - РИА Новости Крым, 22.12.2022
В Ялте пьяный мужчина угнал машину у пенсионера и попал в ДТП
В Ялте по горячим следам задержан местный житель, который решил покататься на машине своего соседа, но попал в аварию и был задержан. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T14:05
2022-12-22T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Ялте по горячим следам задержан местный житель, который решил покататься на машине своего соседа, но попал в аварию и был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 22 декабря. Об угоне в полицию заявил 74-летний владелец авто. Мужчина указал, что к преступлению может быть причастен его сосед по дому.Прибывшие на место оперативники установили, что машина пропала с расположенной во дворе многоэтажки парковки. И подтвердили причастность 43-летнего местного жителя. Его задержали по горячим следам.Как выяснилось, после употребления спиртных напитков злоумышленник вышел во двор и заметил припаркованный автомобиль. Водительская дверь была открыта, а ключ находился в замке зажигания. Подозреваемый воспользовался этим обстоятельством и решил прокатиться на чужом авто.От медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении него составлен административный протокол. При этом злоумышленник сознался в угоне и написал явку с повинной. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.Автомобиль вернули законному владельцу.Читайте также на РИА Новости Крым:Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынкаЯлтинец изготавливал устройства для угона машин и попался ФСБВ Севастополе поймали серийных автоугонщиков
https://crimea.ria.ru/20221119/mashina-mechty-v-sevastopole-vor-dvazhdy-ugnal-mercedes-1125447097.html
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крым, ялта, мвд по республике крым, общество, происшествия, новости крыма, транспорт
В Ялте пьяный мужчина угнал машину у пенсионера и попал в ДТП

В Ялте пьяный мужчина угнал "Волгу" у своего соседа-пенсионера и попал в аварию

14:05 22.12.2022 (обновлено: 14:11 22.12.2022)
 
© МВД по Республике КрымВ Ялте пьяный мужчина угнал "Волгу" у своего соседа-пенсионера и попал в ДТП
В Ялте пьяный мужчина угнал Волгу у своего соседа-пенсионера и попал в ДТП
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Ялте по горячим следам задержан местный житель, который решил покататься на машине своего соседа, но попал в аварию и был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 22 декабря. Об угоне в полицию заявил 74-летний владелец авто. Мужчина указал, что к преступлению может быть причастен его сосед по дому.
Прибывшие на место оперативники установили, что машина пропала с расположенной во дворе многоэтажки парковки. И подтвердили причастность 43-летнего местного жителя. Его задержали по горячим следам.
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Как выяснилось, после употребления спиртных напитков злоумышленник вышел во двор и заметил припаркованный автомобиль. Водительская дверь была открыта, а ключ находился в замке зажигания. Подозреваемый воспользовался этим обстоятельством и решил прокатиться на чужом авто.
"Нетрезвый водитель успел проехать всего несколько метров и совершил столкновение с другим автомобилем. Покинуть место ДТП подозреваемый не смог, так как был задержан сотрудниками полиции", – сообщили в ведомстве.
От медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении него составлен административный протокол. При этом злоумышленник сознался в угоне и написал явку с повинной. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Автомобиль вернули законному владельцу.
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