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В Севастополе поймали серийных автоугонщиков - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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В Севастополе поймали серийных автоугонщиков
В Севастополе поймали серийных автоугонщиков - РИА Новости Крым, 02.12.2022
В Севастополе поймали серийных автоугонщиков
В Севастополе осудят двоих молодых автоугонщиков-рецидивистов за серию угонов и краж. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T09:40
2022-12-02T09:45
севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят двоих молодых автоугонщиков-рецидивистов за серию угонов и краж. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как установили следователи, роли преступников были четко распределены: пока один проникал в автомобиль и запускал двигатель, второй наблюдал и предупреждал о возможной опасности.На угнанных автомобилях молодые люди разъезжали по Севастополю до тех пор, пока не заканчивалось топливо, а потом бросали их и скрывались. Одну из угнанных машин злоумышленники сбыли на металлолом.За все время совместной "деятельности" сообщники также похитили аккумуляторную батарею и набор инструментов, а один из них украл из кафе и сбыл случайному знакомому кофемашину стоимостью 150 тысяч рублей.Оперативники задержали обоих. Расследование уголовного дела по двум статьям ("неправомерное завладение автмобилем" и "кража") завершено. Материалы ждут обвинительного заключения прокуратуры для отправки в суд.Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить директора муниципального учреждения, который эксплуатировал подчиненных в собственном доме.
https://crimea.ria.ru/20220920/retsidivist-iz-moskvy-popalsya-na-ugone-kopeyki-v-krymu-1124558879.html
https://crimea.ria.ru/20220907/yaltinets-izgotavlival-ustroystva-dlya-ugona-mashin-i-popalsya-fsb-1124427774.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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60
севастополь, происшествия
В Севастополе поймали серийных автоугонщиков

В Севастополе под суд пойдут двое рецидивистов за серию краж и угонов машин

09:40 02.12.2022 (обновлено: 09:45 02.12.2022)
 
© thedigitalway-3008341/pixabayУгон
Угон
© thedigitalway-3008341/pixabay
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят двоих молодых автоугонщиков-рецидивистов за серию угонов и краж. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Как установили следователи, роли преступников были четко распределены: пока один проникал в автомобиль и запускал двигатель, второй наблюдал и предупреждал о возможной опасности.
"Установлено, что на протяжении нескольких месяцев прошлого и текущего года ранее судимые за кражи жители Севастополя 21 и 22 лет совершили три кражи и шесть угонов автомобилей модельного ряда ВАЗ", – сообщили в полиции.
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Рецидивист из Москвы попался на угоне "копейки" в Крыму
На угнанных автомобилях молодые люди разъезжали по Севастополю до тех пор, пока не заканчивалось топливо, а потом бросали их и скрывались. Одну из угнанных машин злоумышленники сбыли на металлолом.
За все время совместной "деятельности" сообщники также похитили аккумуляторную батарею и набор инструментов, а один из них украл из кафе и сбыл случайному знакомому кофемашину стоимостью 150 тысяч рублей.
Оперативники задержали обоих. Расследование уголовного дела по двум статьям ("неправомерное завладение автмобилем" и "кража") завершено. Материалы ждут обвинительного заключения прокуратуры для отправки в суд.
Сотрудник ФСБ РФ
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Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить директора муниципального учреждения, который эксплуатировал подчиненных в собственном доме.
 
СевастопольПроисшествия
 
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