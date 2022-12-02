https://crimea.ria.ru/20221202/v-sevastopole-poymali-seriynykh-avtougonschikov-1125645795.html

В Севастополе поймали серийных автоугонщиков

В Севастополе поймали серийных автоугонщиков - РИА Новости Крым, 02.12.2022

В Севастополе поймали серийных автоугонщиков

В Севастополе осудят двоих молодых автоугонщиков-рецидивистов за серию угонов и краж. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T09:40

2022-12-02T09:40

2022-12-02T09:45

севастополь

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят двоих молодых автоугонщиков-рецидивистов за серию угонов и краж. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как установили следователи, роли преступников были четко распределены: пока один проникал в автомобиль и запускал двигатель, второй наблюдал и предупреждал о возможной опасности.На угнанных автомобилях молодые люди разъезжали по Севастополю до тех пор, пока не заканчивалось топливо, а потом бросали их и скрывались. Одну из угнанных машин злоумышленники сбыли на металлолом.За все время совместной "деятельности" сообщники также похитили аккумуляторную батарею и набор инструментов, а один из них украл из кафе и сбыл случайному знакомому кофемашину стоимостью 150 тысяч рублей.Оперативники задержали обоих. Расследование уголовного дела по двум статьям ("неправомерное завладение автмобилем" и "кража") завершено. Материалы ждут обвинительного заключения прокуратуры для отправки в суд.Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить директора муниципального учреждения, который эксплуатировал подчиненных в собственном доме.

https://crimea.ria.ru/20220920/retsidivist-iz-moskvy-popalsya-na-ugone-kopeyki-v-krymu-1124558879.html

https://crimea.ria.ru/20220907/yaltinets-izgotavlival-ustroystva-dlya-ugona-mashin-i-popalsya-fsb-1124427774.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия