https://crimea.ria.ru/20221011/top-samykh-ugonyaemykh-v-rf-avto-ot-ekspertov-strakhovogo-rynka-1124825144.html

Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынка

Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынка - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынка

Специалисты страхового рынка составили топ самых угоняемых в России и Москве автомобилей в 2022 году. Со ссылкой на исследование "АльфаСтрахования" об этом... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T21:25

2022-10-11T21:25

2022-10-11T21:25

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Специалисты страхового рынка составили топ самых угоняемых в России и Москве автомобилей в 2022 году. Со ссылкой на исследование "АльфаСтрахования" об этом пишут "Известия".Самым угоняемым согласно российской статистике стал внедорожник Hyundai Santa Fe. На его долю от общего количества пришлось 12%, по Москве – 16%. На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi Outlander – 7%. Третье место разделили несколько моделей – Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Kia Sportage. Их угоняли в 4% случаев.Популярностью у угонщиков в этом году не пользовались Hyundai Palisade, Hyundai Sonata и Lexus RX.С другой стороны, эксперты страхового рынка в России отмечают тенденцию к снижению общего количества угонов по стране.Ранее автоэксперт Кадаков рассказал, при каких условиях в России вырастет число угонов.

https://crimea.ria.ru/20221004/romantik-v-zakone-sevastopolets-ugnal-avto-radi-lyubimoy-1124711809.html

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