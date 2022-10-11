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Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынка - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынка
Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынка - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынка
Специалисты страхового рынка составили топ самых угоняемых в России и Москве автомобилей в 2022 году. Со ссылкой на исследование "АльфаСтрахования" об этом... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T21:25
2022-10-11T21:25
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Специалисты страхового рынка составили топ самых угоняемых в России и Москве автомобилей в 2022 году. Со ссылкой на исследование "АльфаСтрахования" об этом пишут "Известия".Самым угоняемым согласно российской статистике стал внедорожник Hyundai Santa Fe. На его долю от общего количества пришлось 12%, по Москве – 16%. На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi Outlander – 7%. Третье место разделили несколько моделей – Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Kia Sportage. Их угоняли в 4% случаев.Популярностью у угонщиков в этом году не пользовались Hyundai Palisade, Hyundai Sonata и Lexus RX.С другой стороны, эксперты страхового рынка в России отмечают тенденцию к снижению общего количества угонов по стране.Ранее автоэксперт Кадаков рассказал, при каких условиях в России вырастет число угонов.
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общество
Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынка

Эксперты страхового рынка назвали самые популярные у угонщиков авто модели в 2022 году

21:25 11.10.2022
 
© thedigitalway-3008341/pixabayУгон
Угон
© thedigitalway-3008341/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Специалисты страхового рынка составили топ самых угоняемых в России и Москве автомобилей в 2022 году. Со ссылкой на исследование "АльфаСтрахования" об этом пишут "Известия".
Самым угоняемым согласно российской статистике стал внедорожник Hyundai Santa Fe. На его долю от общего количества пришлось 12%, по Москве – 16%. На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi Outlander – 7%. Третье место разделили несколько моделей – Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Kia Sportage. Их угоняли в 4% случаев.
Популярностью у угонщиков в этом году не пользовались Hyundai Palisade, Hyundai Sonata и Lexus RX.
С другой стороны, эксперты страхового рынка в России отмечают тенденцию к снижению общего количества угонов по стране.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 13:54
Романтик в законе: севастополец угнал авто ради любимой
Ранее автоэксперт Кадаков рассказал, при каких условиях в России вырастет число угонов.
 
Общество
 
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