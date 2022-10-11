https://crimea.ria.ru/20221011/top-samykh-ugonyaemykh-v-rf-avto-ot-ekspertov-strakhovogo-rynka-1124825144.html
Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынка
Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынка - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынка
Специалисты страхового рынка составили топ самых угоняемых в России и Москве автомобилей в 2022 году. Со ссылкой на исследование "АльфаСтрахования" об этом... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T21:25
2022-10-11T21:25
2022-10-11T21:25
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Специалисты страхового рынка составили топ самых угоняемых в России и Москве автомобилей в 2022 году. Со ссылкой на исследование "АльфаСтрахования" об этом пишут "Известия".Самым угоняемым согласно российской статистике стал внедорожник Hyundai Santa Fe. На его долю от общего количества пришлось 12%, по Москве – 16%. На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi Outlander – 7%. Третье место разделили несколько моделей – Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Kia Sportage. Их угоняли в 4% случаев.Популярностью у угонщиков в этом году не пользовались Hyundai Palisade, Hyundai Sonata и Lexus RX.С другой стороны, эксперты страхового рынка в России отмечают тенденцию к снижению общего количества угонов по стране.Ранее автоэксперт Кадаков рассказал, при каких условиях в России вырастет число угонов.
https://crimea.ria.ru/20221004/romantik-v-zakone-sevastopolets-ugnal-avto-radi-lyubimoy-1124711809.html
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общество
Топ самых угоняемых в РФ авто от экспертов страхового рынка
Эксперты страхового рынка назвали самые популярные у угонщиков авто модели в 2022 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым.
Специалисты страхового рынка составили топ самых угоняемых в России и Москве автомобилей в 2022 году. Со ссылкой на исследование "АльфаСтрахования" об этом пишут
"Известия".
Самым угоняемым согласно российской статистике стал внедорожник Hyundai Santa Fe. На его долю от общего количества пришлось 12%, по Москве – 16%. На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi Outlander – 7%. Третье место разделили несколько моделей – Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Kia Sportage. Их угоняли в 4% случаев.
Популярностью у угонщиков в этом году не пользовались Hyundai Palisade, Hyundai Sonata и Lexus RX.
С другой стороны, эксперты страхового рынка в России отмечают тенденцию к снижению общего количества угонов по стране.
Ранее автоэксперт Кадаков рассказал
, при каких условиях в России вырастет число угонов.