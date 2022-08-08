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Эксперт прогнозирует рост числа угонов автомобилей в России - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Эксперт прогнозирует рост числа угонов автомобилей в России
Эксперт прогнозирует рост числа угонов автомобилей в России - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Эксперт прогнозирует рост числа угонов автомобилей в России
Угонять машины в России будут чаще, если ситуация на автомобильном рынке не изменится, а запчасти не станут доступнее. Такое мнение в эфире "Радио 1" выразил... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T21:02
2022-08-08T21:02
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Угонять машины в России будут чаще, если ситуация на автомобильном рынке не изменится, а запчасти не станут доступнее. Такое мнение в эфире "Радио 1" выразил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.По его словам, угнанные в России автомобили разбирают на запчасти для перепродажи или продают с поддельными документами в других регионах. Улучшить ситуацию могут только принципиальные изменения на авторынке, а пока гражданам следует подключить дополнительные меры по защите своего транспорта от угона."Полностью обезопасить себя от угона можно только застраховав автомобиль, частично – установив противоугонные системы, причем как электронные, так и механические – блокираторы на коробки, на педали и так далее. Но если вы все это ставите, то пользоваться этим надо постоянно, а не время от времени, когда не лень. Но, надеюсь, мы все-таки не вернемся в 90-е годы, когда к человеку подходили в темном переулке и вежливо просили ключи от машины", – рассказал эксперт."В основном сейчас угоняют для того, чтобы разобрать и продать. Все мы прекрасно знаем ситуацию с запчастями, с их доступностью и ценами. Сейчас пошла такая волна, некий всплеск уже есть. Его предсказывали еще в марте, я об этом говорил не раз, так оно и случилось", – пояснил Кадаков.Кроме того, автоэксперт отмечает рост количества машин с поддельными документами, так называемых двойников."Очень часто оказывается, что человек, который живет, например, в Саратове, получает штраф за нарушение в Петербурге, где он в последний раз был пять лет назад. И оказывается, что там ездит точно такой же автомобиль точно такого же цвета. Потом водителю бывает очень трудно доказать, что у него машина с чистыми документами", – пояснил он.
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https://crimea.ria.ru/20220623/mina-zamedlennogo-deystviya-chem-grozit-podorozhanie-osago-1123622993.html
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общество, совет эксперта
Эксперт прогнозирует рост числа угонов автомобилей в России

Автоэксперт Кадаков рассказал, при каких условиях в России вырастет число угонов

21:02 08.08.2022
 
© thedigitalway-3008341/pixabayУгон
Угон
© thedigitalway-3008341/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Угонять машины в России будут чаще, если ситуация на автомобильном рынке не изменится, а запчасти не станут доступнее. Такое мнение в эфире "Радио 1" выразил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.
По его словам, угнанные в России автомобили разбирают на запчасти для перепродажи или продают с поддельными документами в других регионах. Улучшить ситуацию могут только принципиальные изменения на авторынке, а пока гражданам следует подключить дополнительные меры по защите своего транспорта от угона.
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"Полностью обезопасить себя от угона можно только застраховав автомобиль, частично – установив противоугонные системы, причем как электронные, так и механические – блокираторы на коробки, на педали и так далее. Но если вы все это ставите, то пользоваться этим надо постоянно, а не время от времени, когда не лень. Но, надеюсь, мы все-таки не вернемся в 90-е годы, когда к человеку подходили в темном переулке и вежливо просили ключи от машины", – рассказал эксперт.
Так, по его наблюдениям, чаще всего угоняют наиболее популярные модели, независимо от сегмента – LADA, KIA, Hyundai. Владельцам таких автомобилей Кадаков советует переоформить полис КАСКО и увеличить страховую сумму, если с момента его оформления цена на авто значительно поднялась.
"В основном сейчас угоняют для того, чтобы разобрать и продать. Все мы прекрасно знаем ситуацию с запчастями, с их доступностью и ценами. Сейчас пошла такая волна, некий всплеск уже есть. Его предсказывали еще в марте, я об этом говорил не раз, так оно и случилось", – пояснил Кадаков.
Кроме того, автоэксперт отмечает рост количества машин с поддельными документами, так называемых двойников.
"Очень часто оказывается, что человек, который живет, например, в Саратове, получает штраф за нарушение в Петербурге, где он в последний раз был пять лет назад. И оказывается, что там ездит точно такой же автомобиль точно такого же цвета. Потом водителю бывает очень трудно доказать, что у него машина с чистыми документами", – пояснил он.
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