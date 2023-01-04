https://crimea.ria.ru/20230104/bez-prav-na-vstrechke-smertelnoe-dtp-v-sevastopole-1126248951.html

Без прав на "встречке": смертельное ДТП в Севастополе

Без прав на "встречке": смертельное ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Без прав на "встречке": смертельное ДТП в Севастополе

В Севастополе в результате столкновения иномарки с троллейбусом погибла женщина-водитель, а пассажир получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба городского... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T12:28

2023-01-04T12:28

2023-01-04T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в результате столкновения иномарки с троллейбусом погибла женщина-водитель, а пассажир получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.Столкновение автомобиля Hundai с троллейбусом произошло ночью 2 января. Находящаяся за рулем 42-летняя женщина не справилась с управлением, и машина вылетела на встречную полосу движения. В результате женщина скончалась через несколько часов в больнице, а пассажир автомобиля доставлен в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. За день до этого, 1 января, в Севастополе 39-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, сбил 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, ее отвезли в больницу, где через несколько часов она скончалась. "Водитель был освидетельствован на месте происшествия, у него установлено состояние опьянения, от управления транспортным средством отстранен", - добавили в УМВД.С начала года на дорогах города произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в том числе четыре ДТП с пострадавшими, в которых два человека погибли и четыре получили ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе насмерть сбили пешехода В Севастополе машина сбила мать с ребенком на зебре Житель Ялты получил срок за пьяное ДТП с погибшим пешеходом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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