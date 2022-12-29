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В Симферополе насмерть сбили пешехода
В Симферополе насмерть сбили пешехода - РИА Новости Крым, 29.12.2022
В Симферополе насмерть сбили пешехода
В Симферополе пешеход погиб под колесами легкового автомобиля, обстоятельства происшествия выясняются. РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T08:47
2022-12-29T08:47
2022-12-29T08:50
крым
симферополь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе пешеход погиб под колесами легкового автомобиля, обстоятельства происшествия выясняются.Авария произошла в четверг утром на улице Севастопольская, в районе автостанции Западная. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение в районе ДТП на выезд из города затруднено, но проезд обеспечен.Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.Как сообщалось, в четверг утром в Алуште произошла авария, в результате которой погибли четыре человека. Полиция начала проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд наказал 17-летнего жителя крымского села за ДТП с пострадавшимВ Саках на пешеходном переходе сбили велосипедистаВ Севастополе машина сбила мать с ребенком на зебре
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дороги крыма, происшествия, мвд по республике крым
В Симферополе насмерть сбили пешехода
В Симферополе насмерть сбили пешехода возле автостанции Западная
08:47 29.12.2022 (обновлено: 08:50 29.12.2022)