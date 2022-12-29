https://crimea.ria.ru/20221229/v-simferopole-nasmert-sbili-peshekhoda-1126182163.html

В Симферополе насмерть сбили пешехода

В Симферополе насмерть сбили пешехода - РИА Новости Крым, 29.12.2022

В Симферополе насмерть сбили пешехода

В Симферополе пешеход погиб под колесами легкового автомобиля, обстоятельства происшествия выясняются. РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T08:47

2022-12-29T08:47

2022-12-29T08:50

крым

симферополь

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дороги крыма

происшествия

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996835_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d420d297d5de0cab0d7fe148cc01295e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе пешеход погиб под колесами легкового автомобиля, обстоятельства происшествия выясняются.Авария произошла в четверг утром на улице Севастопольская, в районе автостанции Западная. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение в районе ДТП на выезд из города затруднено, но проезд обеспечен.Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.Как сообщалось, в четверг утром в Алуште произошла авария, в результате которой погибли четыре человека. Полиция начала проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд наказал 17-летнего жителя крымского села за ДТП с пострадавшимВ Саках на пешеходном переходе сбили велосипедистаВ Севастополе машина сбила мать с ребенком на зебре

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дороги крыма, происшествия, мвд по республике крым