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Суд наказал 17-летнего жителя крымского села за ДТП с пострадавшим
Суд наказал 17-летнего жителя крымского села за ДТП с пострадавшим - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Суд наказал 17-летнего жителя крымского села за ДТП с пострадавшим
17-летний житель бахчисарайского села Железнодорожное получил приговор за аварию, в которой пострадал пассажир управляемого им автомобиля. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T16:05
2022-12-27T16:05
2022-12-27T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. 17-летний житель бахчисарайского села Железнодорожное получил приговор за аварию, в которой пострадал пассажир управляемого им автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного суда.ДТП произошло в ноябре прошлого года. 17-летний юноша решил прокатить по селу компанию знакомых на своем ВАЗ-21011. Как сообщили в суде, неопытный водитель превысил допустимую скорость, пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим впереди автомобилем, который поворачивал налево.Отмечается, что обвиняемый свою вину полностью признал. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы - юноше запрещено выезжать за пределы района без уведомления специализированного госоргана, а также необходимо ежемесячно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию. Кроме того, он лишен права управлять транспортными средствами всех категорий в течение двух лет. Гражданский иск по делу не заявлен. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил срок за пьяное ДТП с погибшим пешеходомВ Севастополе наказали водителя за смерть пожилой женщиныВ Крыму водителя рейсового автобуса осудили за наезд на коммунальщика
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новости крыма, крым, происшествия, закон и право, суды крыма, бахчисарай, общество, бахчисарайский районный суд
Суд наказал 17-летнего жителя крымского села за ДТП с пострадавшим
17-летнему крымчанину вынесли приговор за аварию с пострадавшим
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. 17-летний житель бахчисарайского села Железнодорожное получил приговор за аварию, в которой пострадал пассажир управляемого им автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного суда.
ДТП произошло в ноябре прошлого года. 17-летний юноша решил прокатить по селу компанию знакомых на своем ВАЗ-21011. Как сообщили в суде, неопытный водитель превысил допустимую скорость, пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим впереди автомобилем, который поворачивал налево.
"В результате ДТП одному из пассажиров автомобиля ВАЗ, за рулем которого был несовершеннолетний водитель, причинены повреждения в виде перелома таза и вывиха бедра, которые повлекли тяжкий вред здоровью потерпевшего", - уточнили детали происшествия в суде.
Отмечается, что обвиняемый свою вину полностью признал. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы - юноше запрещено выезжать за пределы района без уведомления специализированного госоргана, а также необходимо ежемесячно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию. Кроме того, он лишен права управлять транспортными средствами всех категорий в течение двух лет. Гражданский иск по делу не заявлен. Пока приговор в законную силу не вступил.
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