https://crimea.ria.ru/20221227/sud-nakazal-17-letnego-zhitelya-krymskogo-sela-za-dtp-s-postradavshim-1126155235.html

Суд наказал 17-летнего жителя крымского села за ДТП с пострадавшим

Суд наказал 17-летнего жителя крымского села за ДТП с пострадавшим - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Суд наказал 17-летнего жителя крымского села за ДТП с пострадавшим

17-летний житель бахчисарайского села Железнодорожное получил приговор за аварию, в которой пострадал пассажир управляемого им автомобиля. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T16:05

2022-12-27T16:05

2022-12-27T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. 17-летний житель бахчисарайского села Железнодорожное получил приговор за аварию, в которой пострадал пассажир управляемого им автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского районного суда.ДТП произошло в ноябре прошлого года. 17-летний юноша решил прокатить по селу компанию знакомых на своем ВАЗ-21011. Как сообщили в суде, неопытный водитель превысил допустимую скорость, пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим впереди автомобилем, который поворачивал налево.Отмечается, что обвиняемый свою вину полностью признал. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы - юноше запрещено выезжать за пределы района без уведомления специализированного госоргана, а также необходимо ежемесячно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию. Кроме того, он лишен права управлять транспортными средствами всех категорий в течение двух лет. Гражданский иск по делу не заявлен. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил срок за пьяное ДТП с погибшим пешеходомВ Севастополе наказали водителя за смерть пожилой женщиныВ Крыму водителя рейсового автобуса осудили за наезд на коммунальщика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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