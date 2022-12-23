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В Севастополе наказали водителя за смерть пожилой женщины - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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В Севастополе наказали водителя за смерть пожилой женщины
В Севастополе наказали водителя за смерть пожилой женщины - РИА Новости Крым, 23.12.2022
В Севастополе наказали водителя за смерть пожилой женщины
В Севастополе водителя отправили в колонию на 2 года за смерть 86-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T14:48
2022-12-23T14:48
происшествия
крым
общество
севастополь
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе водителя отправили в колонию на 2 года за смерть 86-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.ДТП произошло 29 апреля на улице Горпищенко. 23-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ-3302 двигался задним ходом по проезжей части двора и возле одного из подъездов произвел наезд на пешехода – 86-летнюю женщину. От полученных травм женщина скончалась в больнице.Расследование уголовного дела провели сотрудники севастопольского управления МВД России. Нахимовский районный суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.Приговор суда в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водителя рейсового автобуса осудили за наезд на коммунальщикаВ Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТПВ Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован
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РИА Новости Крым
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происшествия, крым, общество, севастополь, прокуратура города севастополя
В Севастополе наказали водителя за смерть пожилой женщины

В Севастополе водителя отправили в колонию на 2 года за смерть пешехода

14:48 23.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе водителя отправили в колонию на 2 года за смерть 86-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
ДТП произошло 29 апреля на улице Горпищенко. 23-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ-3302 двигался задним ходом по проезжей части двора и возле одного из подъездов произвел наезд на пешехода – 86-летнюю женщину. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
Расследование уголовного дела провели сотрудники севастопольского управления МВД России. Нахимовский районный суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, он лишен права управления транспортными средствами на этот же срок", — проинформировали в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.
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ПроисшествияКрымОбществоСевастопольПрокуратура города Севастополя
 
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