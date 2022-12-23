https://crimea.ria.ru/20221223/v-sevastopole-nakazali-voditelya-za-smert-pozhiloy-zhenschiny-1126098655.html

В Севастополе наказали водителя за смерть пожилой женщины

В Севастополе наказали водителя за смерть пожилой женщины - РИА Новости Крым, 23.12.2022

В Севастополе наказали водителя за смерть пожилой женщины

В Севастополе водителя отправили в колонию на 2 года за смерть 86-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T14:48

2022-12-23T14:48

2022-12-23T14:48

происшествия

крым

общество

севастополь

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе водителя отправили в колонию на 2 года за смерть 86-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.ДТП произошло 29 апреля на улице Горпищенко. 23-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ-3302 двигался задним ходом по проезжей части двора и возле одного из подъездов произвел наезд на пешехода – 86-летнюю женщину. От полученных травм женщина скончалась в больнице.Расследование уголовного дела провели сотрудники севастопольского управления МВД России. Нахимовский районный суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.Приговор суда в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водителя рейсового автобуса осудили за наезд на коммунальщикаВ Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТПВ Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, общество, севастополь, прокуратура города севастополя