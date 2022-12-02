Рейтинг@Mail.ru
В Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221202/v-krymu-mercedes-dognal-tavriyu-dvoe-pogibli-esche-odin-gospitalizirovan-1125659018.html
В Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован
В Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован - РИА Новости Крым, 02.12.2022
В Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован
Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T20:57
2022-12-02T20:58
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
крым
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142212_0:54:1620:965_1920x0_80_0_0_dd7dc46de2cccec4f29819515368b726.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. Уточняется, что авария произошла в Симферопольском районе на 207 км трассы "Таврида", в пятницу 2 декабря около 17 часов. В результате ДТП водитель и один из пассажиров "Таврии" смертельно травмированы, другой пассажир был доставлен в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются. Кроме того, сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142212_134:0:1574:1080_1920x0_80_0_0_b2b53c1f71042c75aade60d5b3ab7044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крым, севастополь, происшествия
В Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован

Смертельное ДТП в Крыму: Mercedes врезался в "Таврию"

20:57 02.12.2022 (обновлено: 20:58 02.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Уточняется, что авария произошла в Симферопольском районе на 207 км трассы "Таврида", в пятницу 2 декабря около 17 часов.

"По предварительным данным, водитель иномарки, двигаясь в направлении Севастополя в крайней правой полосе столкнулся с едущим впереди в попутном направлении автомобилем "Таврия", — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП водитель и один из пассажиров "Таврии" смертельно травмированы, другой пассажир был доставлен в больницу.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются. Кроме того, сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.
Ситуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКрымСевастопольПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:59Главные события и заявления дня: 2 декабря
21:38Решение по введению потолка цен на нефть из РФ принято — Совет ЕС
21:21Как украсят столицу Крыма к Новому году
21:16Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав ПЦУ
20:57В Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован
20:45Холодно и дожди: погода в Крыму в первые выходные декабря
20:02В декабре из Москвы в Крым пустят дополнительный поезд
19:56Байден признал США участником конфликта на Украине — политтехнолог
19:29В России ужесточат требования к сельским гостиницам
18:49Крымские врачи провели уникальную операцию больному эпилепсией
18:14Как восстанавливают приграничную Васильевку после обстрелов ВСУ
17:55Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений
17:43Путин поручил обеспечить раненых солдат всем необходимым
17:23Возможности электронных сертификатов для инвалидов расширят – Путин
17:10Генпрокурор предложил признать организацию "М.К.У." террористической
16:54Коломойский больше не миллиардер
16:39В Севастополе задержан лжеминер
16:27Политолог озвучил вероятный сценарий польской аннексии Западной Украины
16:15В Крыму пьяный пенсионер убил случайного прохожего
16:03Президент футбольного клуба арестован за организацию шествия фанатов
Лента новостейМолния