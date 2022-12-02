https://crimea.ria.ru/20221202/v-krymu-mercedes-dognal-tavriyu-dvoe-pogibli-esche-odin-gospitalizirovan-1125659018.html

В Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован

В Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован - РИА Новости Крым, 02.12.2022

В Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован

Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T20:57

2022-12-02T20:57

2022-12-02T20:58

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

крым

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. Уточняется, что авария произошла в Симферопольском районе на 207 км трассы "Таврида", в пятницу 2 декабря около 17 часов. В результате ДТП водитель и один из пассажиров "Таврии" смертельно травмированы, другой пассажир был доставлен в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются. Кроме того, сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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