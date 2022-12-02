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В Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован
В Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован - РИА Новости Крым, 02.12.2022
В Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован
Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T20:57
2022-12-02T20:57
2022-12-02T20:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. Уточняется, что авария произошла в Симферопольском районе на 207 км трассы "Таврида", в пятницу 2 декабря около 17 часов. В результате ДТП водитель и один из пассажиров "Таврии" смертельно травмированы, другой пассажир был доставлен в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются. Кроме того, сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крым, севастополь, происшествия
В Крыму Mercedes догнал "Таврию": двое погибли, еще один госпитализирован
Смертельное ДТП в Крыму: Mercedes врезался в "Таврию"
20:57 02.12.2022 (обновлено: 20:58 02.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Уточняется, что авария произошла в Симферопольском районе на 207 км трассы "Таврида", в пятницу 2 декабря около 17 часов.
"По предварительным данным, водитель иномарки, двигаясь в направлении Севастополя в крайней правой полосе столкнулся с едущим впереди в попутном направлении автомобилем "Таврия", — сообщили в ведомстве.
В результате ДТП водитель и один из пассажиров "Таврии" смертельно травмированы, другой пассажир был доставлен в больницу.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются. Кроме того, сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.